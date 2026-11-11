AUTO

Auto in ripresa, almeno sulla carta. A settembre 2026 l’indice della produzione dell’industria automotive italiana è cresciuto del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Un segnale incoraggiante, che però non cancella il divario con i volumi di pochi anni fa. I dati diffusi da ANFIA mostrano un settore che accelera, senza aver ancora ritrovato la propria dimensione industriale.

Auto prodotte in Italia: il rimbalzo dei primi nove mesi

A settembre sono uscite dagli stabilimenti italiani circa 24.000 autovetture, il 14,9% in più su base annua. Da gennaio a settembre la produzione ha raggiunto quota 224.970 vetture, con un aumento del 25,7%. Considerando anche i veicoli commerciali, il totale sale a 416.984 unità, in crescita del 15,8%.

La fotografia degli indici conferma la ripresa, ma con velocità diverse. La fabbricazione di autoveicoli segna +22,2% a settembre e +22,9% da inizio anno. Carrozzerie, rimorchi e semirimorchi recuperano il 10,3% nel mese, pur restando a -4,8% nel cumulato. Parti e accessori, invece, arretrano del 7,4% a settembre e del 2,1% nei nove mesi.

Il confronto che ridimensiona l’entusiasmo

È proprio guardando indietro che emerge il problema. Nel 2023 l’Italia produceva circa 800.000 autoveicoli all’anno. Per il 2026 ANFIA stima appena 520.000 unità. La crescita percentuale, dunque, parte da livelli depressi e non equivale a un pieno recupero della capacità produttiva.

Il dato acquista ancora più peso nel confronto con l’industria nazionale: a settembre la produzione industriale complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, a -0,1%. L’automotive corre più della media, ma deve ancora dimostrare di saper trasformare il rimbalzo in una ripresa duratura.

Auto, export e fatturato: dove arriva la spinta

Tra gennaio e luglio l’export italiano di autoveicoli ha raggiunto 10,82 miliardi di euro, contro 23,78 miliardi di importazioni. Meglio la componentistica, con esportazioni per 15,34 miliardi e un saldo positivo di 3,80 miliardi.

Ad agosto il fatturato automotive è aumentato del 17% su base annua, mentre nei primi otto mesi il progresso è stato del 6,5%. Numeri che indicano movimento, non ancora una svolta: la sfida resta riportare stabilmente lavoro e produzione negli impianti italiani.

Sullo sfondo resta la partita europea sulle regole della transizione: ANFIA chiede neutralità tecnologica e sostegno alle produzioni realizzate nel continente, comprese quelle italiane più esposte di fronte alla concorrenza.