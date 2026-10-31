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Un’auto elettrica a circa 6.000 euro, con cinque porte e un’autonomia dichiarata fino a 328 chilometri: in Cina non è più soltanto una promessa.

Si chiama FAW Bestune Pony e nella nuova versione punta a rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani. La cifra colpisce, ma prima di immaginarla nei concessionari italiani bisogna chiarire un dettaglio davvero decisivo.

Auto elettrica economica: cosa offre davvero la Bestune Pony

La piccola cinese misura 3,35 metri in lunghezza, 1,54 in larghezza e 1,60 in altezza. Dimensioni perfette per infilarsi nel traffico, senza rinunciare alle cinque porte e a quattro posti.

Il cambiamento rispetto alla precedente tre porte si nota soprattutto nell’abitabilità: il passo è cresciuto e salire dietro diventa più semplice.

Per chi percorre pochi chilometri al giorno, conta la facilità di parcheggio vicino casa o ufficio: in questo senso una carrozzeria così corta può valere più di molti accessori.

Anche il bagagliaio sorprende: 265 litri, che arrivano a 1.052 abbattendo i sedili posteriori. A bordo c’è una strumentazione digitale da 7 pollici; lo schermo centrale da 10,1 pollici è disponibile a richiesta.

Fino a 328 km, ma l’autonomia va letta bene

Il motore posteriore sviluppa 30 kW, circa 40 CV, mentre la velocità massima dichiarata raggiunge 103 km/h. Non nasce per macinare autostrada: il suo terreno naturale sono città, periferie e tragitti casa-lavoro.

Le batterie al litio-ferro-fosfato sono due, da 17 e 27,2 kWh. L’autonomia annunciata spazia da 222 a 328 chilometri, ma segue il ciclo cinese CLTC, generalmente più ottimista del WLTP europeo.

Le stime equivalenti si collocano indicativamente fra 182 e 269 chilometri. Numeri da valutare con attenzione, soprattutto d’inverno.

Quanto costa e quando arriva in Italia?

Il prezzo di partenza in Cina è 44.900 yuan, circa 6.000 euro al cambio; per la versione superiore si sale a 54.900 yuan, circa 7.300 euro. Non significa, però, che un automobilista italiano possa comprarla a quella cifra.

Trasporto, tasse, omologazione e rete commerciale inciderebbero sul prezzo finale. E soprattutto, oggi non è stata annunciata una vendita ufficiale in Europa.

La Bestune Pony resta quindi una notizia interessante, non un’offerta per il mercato italiano. Ma manda un messaggio chiarissimo: se l’elettrico vuole conquistare davvero le città, il prezzo d’ingresso conta quanto l’autonomia. Forse anche di più.