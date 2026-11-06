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L’aumento del prezzo del GPL si fa sentire al distributore, proprio mentre benzina e diesel registrano lievi ribassi. Venerdì 6 novembre 2026 il GPL per auto ha raggiunto una media di 0,816 euro al litro sulla rete stradale nazionale, otto millesimi in più rispetto al giorno precedente. Per chi ha scelto un’auto a gas per ridurre le spese, il nuovo rialzo riporta al centro una domanda concreta: quanto conviene ancora?

Aumento del prezzo del GPL: quanto costa un pieno

Con un prezzo di 0,816 euro al litro, rifornire 40 litri costa 32,64 euro. In autostrada, dove la media arriva a 0,910 euro, la stessa quantità richiede 36,40 euro: 3,76 euro in più. Non è una differenza enorme una sola volta, ma può incidere sul bilancio di chi viaggia spesso.

Le medie, inoltre, non raccontano tutte le differenze tra città, province e singoli impianti. Controllare i prezzi prima di partire può evitare sorprese, soprattutto lungo le tratte autostradali.

Perché il GPL continua ad aumentare

La spinta principale arriva dai mercati internazionali. A novembre le quotazioni del propano algerino sono cresciute di circa il 23% rispetto a ottobre, mentre quelle del butano hanno superato il 40% di aumento. Sono le due componenti del GPL e l’Italia dipende anche dalle forniture estere.

Con l’inverno aumenta poi la richiesta di propano per il riscaldamento. A pesare possono essere anche trasporti, disponibilità del prodotto e oscillazioni del cambio euro-dollaro. Tutti fattori che contribuiscono ai costi di approvvigionamento, senza tradursi necessariamente in rincari identici in ogni distributore.

Auto a GPL, il risparmio rispetto alla benzina resiste?

Il confronto sul cartello resta favorevole al gas: il 6 novembre la benzina è a 2,002 euro al litro, contro 0,816 euro del GPL. Tuttavia, a parità di percorso, un’auto a GPL consuma generalmente più litri. Il confronto corretto va fatto sui costi per 100 chilometri, tenendo conto dei consumi reali. Per chi deve acquistare una vettura, invece, contano anche il prezzo dell’impianto e i chilometri percorsi ogni anno.

Aumento del prezzo del GPL: cosa aspettarsi

Non esiste ancora una data attendibile per la fine dei rialzi. Le quotazioni internazionali e la domanda dei prossimi mesi saranno decisive. Nell’immediato, confrontare i distributori e scegliere dove rifornirsi resta il modo più semplice per contenere la spesa.