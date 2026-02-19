Audi RS 5 2026: 639 CV per la prima RS plug-in. Prezzo, scheda tecnica e novità
Specifiche, autonomia, WLTP, allestimenti e listino aggiornato
La nuova Audi RS 5 è la prima RS plug-in hybrid della storia. Con 639 CV e 825 Nm la RS 5 entra in una nuova fase: è la prima RS plug-in e, numeri alla mano, è anche la più potente mai proposta su questa base tecnica.
Rispetto alla precedente RS 4 Avant la differenza è netta: +189 CV e +225 Nm. Lo 0-100 km/h si chiude in 3,6 secondi.
Motore: V6 2.9 biturbo + elettrico da 177 CV
Il powertrain della Audi RS 5 plug-in combina:
- V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV
- Motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a 8 rapporti
- Potenza complessiva: 639 CV
- Coppia massima: 825 Nm
La batteria è da 25,9 kWh (22 effettivi) e lavora su architettura a 400 Volt. In corrente alternata può assorbire fino a 11 kW: per una ricarica completa servono poco più di due ore.
È prevista anche la funzione Battery Charge, che permette di ripristinare energia durante la marcia sfruttando il motore termico.
Trazione quattro con Dynamic Torque Control
Per la RS 5 2026 la trazione quattro viene rivista nel differenziale centrale, ora autobloccante e precaricato.
Al posteriore lavora il Dynamic Torque Control: interviene in 15 millisecondi e può arrivare a creare fino a 2.000 Nm di differenza tra le due ruote. Non è un dato da brochure, ma una soluzione pensata per far ruotare l’auto con meno inerzia, soprattutto nelle fasi di ingresso curva.
Telaio e assetto della nuova Audi RS 5
La scocca è più rigida del 10% rispetto ad Audi A5.
Tra le soluzioni tecniche:
- Assali specifici Audi Sport
- Sospensioni RS con ammortizzatori a doppia valvola
- Sterzo più diretto (rapporto 13:1)
- Impianto frenante brake-by-wire
- Dischi carboceramici optional (fino a 440 mm)
Il peso a vuoto parte da 2.355 kg per la berlina.
Design: carreggiate allargate e scarico centrale
La nuova Audi RS 5 si distingue per carreggiate ampliate (+93 mm all’anteriore, +84 mm al posteriore rispetto a RS 4), blister quattro pronunciati e scarico RS a doppia uscita centrale.
Disponibili cerchi da 20 o 21 pollici e pacchetto carbonio.
All’interno domina l’Audi Digital Stage con virtual cockpit da 11,9” e display MMI da 14,5”.
Prezzo Audi RS 5 2026
I prezzi della Audi RS 5 2026 (in fase di definizione per il mercato italiano) partono da:
- Audi RS 5 berlina: da 111.100 euro
- Audi RS 5 performance: da 119.600 euro
- Audi RS 5 Avant: da 113.500 euro
- Audi RS 5 Avant performance: da 122.000 euro
Arrivo nelle concessionarie italiane previsto per il terzo trimestre 2026.
Consumi e WLTP
RS 5: 3,8-4,3 l/100 km, 86-98 g/km di CO₂ (WLTP, Germania).
RS 5 Avant: 3,9-4,5 l/100 km, 88-102 g/km di CO₂.
Scheda tecnica Audi RS 5 2026
Potenza 639 CV
Coppia 825 Nm
0-100 km/h 3,6 s
Velocità massima 285 km/h
Batteria 25,9 kWh
Cambio Tiptronic 8 rapporti
Trazione Integrale quattro con DTC
Audi RS 5 2026: perché è strategica
La nuova Audi RS 5 plug-in non è solo un aggiornamento generazionale. È un cambio di paradigma per Audi Sport: elettrificazione, torque vectoring elettromeccanico e gestione termica intelligente convivono con prestazioni da supercar.
Una RS che non rinuncia al carattere, ma lo interpreta in chiave tecnologica. E con 639 CV, la transizione elettrica non sembra affatto un compromesso.
