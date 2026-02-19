AUTO

La nuova Audi RS 5 è la prima RS plug-in hybrid della storia. Con 639 CV e 825 Nm la RS 5 entra in una nuova fase: è la prima RS plug-in e, numeri alla mano, è anche la più potente mai proposta su questa base tecnica.

Rispetto alla precedente RS 4 Avant la differenza è netta: +189 CV e +225 Nm. Lo 0-100 km/h si chiude in 3,6 secondi.

Motore: V6 2.9 biturbo + elettrico da 177 CV

Il powertrain della Audi RS 5 plug-in combina:

V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV

Motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a 8 rapporti

Potenza complessiva: 639 CV

Coppia massima: 825 Nm

La batteria è da 25,9 kWh (22 effettivi) e lavora su architettura a 400 Volt. In corrente alternata può assorbire fino a 11 kW: per una ricarica completa servono poco più di due ore.

È prevista anche la funzione Battery Charge, che permette di ripristinare energia durante la marcia sfruttando il motore termico.

Trazione quattro con Dynamic Torque Control

Per la RS 5 2026 la trazione quattro viene rivista nel differenziale centrale, ora autobloccante e precaricato.

Al posteriore lavora il Dynamic Torque Control: interviene in 15 millisecondi e può arrivare a creare fino a 2.000 Nm di differenza tra le due ruote. Non è un dato da brochure, ma una soluzione pensata per far ruotare l’auto con meno inerzia, soprattutto nelle fasi di ingresso curva.

Telaio e assetto della nuova Audi RS 5

La scocca è più rigida del 10% rispetto ad Audi A5.

Tra le soluzioni tecniche:

Assali specifici Audi Sport

Sospensioni RS con ammortizzatori a doppia valvola

Sterzo più diretto (rapporto 13:1)

Impianto frenante brake-by-wire

Dischi carboceramici optional (fino a 440 mm)

Il peso a vuoto parte da 2.355 kg per la berlina.

Design: carreggiate allargate e scarico centrale

La nuova Audi RS 5 si distingue per carreggiate ampliate (+93 mm all’anteriore, +84 mm al posteriore rispetto a RS 4), blister quattro pronunciati e scarico RS a doppia uscita centrale.

Disponibili cerchi da 20 o 21 pollici e pacchetto carbonio.

All’interno domina l’Audi Digital Stage con virtual cockpit da 11,9” e display MMI da 14,5”.

Prezzo Audi RS 5 2026

I prezzi della Audi RS 5 2026 (in fase di definizione per il mercato italiano) partono da:

Audi RS 5 berlina: da 111.100 euro

Audi RS 5 performance: da 119.600 euro

Audi RS 5 Avant: da 113.500 euro

Audi RS 5 Avant performance: da 122.000 euro

Arrivo nelle concessionarie italiane previsto per il terzo trimestre 2026.

Consumi e WLTP

RS 5: 3,8-4,3 l/100 km, 86-98 g/km di CO₂ (WLTP, Germania).

RS 5 Avant: 3,9-4,5 l/100 km, 88-102 g/km di CO₂.

Scheda tecnica Audi RS 5 2026

Potenza 639 CV

Coppia 825 Nm

0-100 km/h 3,6 s

Velocità massima 285 km/h

Batteria 25,9 kWh

Cambio Tiptronic 8 rapporti

Trazione Integrale quattro con DTC

Audi RS 5 2026: perché è strategica

La nuova Audi RS 5 plug-in non è solo un aggiornamento generazionale. È un cambio di paradigma per Audi Sport: elettrificazione, torque vectoring elettromeccanico e gestione termica intelligente convivono con prestazioni da supercar.

Una RS che non rinuncia al carattere, ma lo interpreta in chiave tecnologica. E con 639 CV, la transizione elettrica non sembra affatto un compromesso.

Leggi anche: Mercedes CLA elettrica è l’Auto dell’Anno 2026