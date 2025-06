AUTO

La nuova Audi Q6 Sportback e-tron è il SUV coupé elettrico premium pensato per chi cerca autonomia elevata, ricarica ultrarapida e uno stile sportivo.

Grazie alla piattaforma PPE, all’aerodinamica ottimizzata e alla tecnologia 800 Volt, Audi Q6 raggiunge i 658 km di autonomia WLTP, con ricarica fino a 270 kW in DC.

Audi Q6 Sportback e-tron

Audi Q6 Sportback e-tron è la variante coupé del SUV elettrico Q6 e-tron. Rispetto al modello classico, il design è più basso (-37 mm), con una linea del tetto discendente e un CX aerodinamico di 0,28. Questo si traduce in +17 km di autonomia rispetto al Q6 SUV.

Appartiene al segmento D-SUV coupé full electric ed è il primo modello Audi su base PPE sviluppata con Porsche.

Q6 Sportback e-tron 2025 in sintesi

Prezzo base : da 74.800 €

: da 74.800 € Autonomia WLTP : da 547 a 658 km

: da 547 a 658 km Potenza : da 292 a 517 CV

: da 292 a 517 CV Velocità massima : 210 km/h

: 210 km/h Accelerazione 0–100 km/h : da 7,6 a 4,4 secondi

: da 7,6 a 4,4 secondi Dimensioni : 4.771 mm (lunghezza) × 1.939 mm (larghezza) × 1.610 mm (altezza)

: 4.771 mm (lunghezza) × 1.939 mm (larghezza) × 1.610 mm (altezza) Bagagliaio : 511 litri (fino a 1.529 litri con sedili reclinati)

: 511 litri (fino a 1.529 litri con sedili reclinati) Allestimenti disponibili : Business Advanced, S line edition, Sport Attitude

: Business Advanced, S line edition, Sport Attitude Disponibilità: da giugno 2025 nelle concessionarie italiane

Audi Q6 listino: prezzo 2025 e versioni Sportback e-tron

La gamma parte da 74.800 euro, con disponibilità in Italia da giugno 2025. Ecco i prezzi chiave delle versioni:

Audi Q6 Sportback e-tron : da 74.800 €

: da 74.800 € Q6 Sportback e-tron Performance : da 80.300 €

: da 80.300 € Q6 Sportback e-tron Quattro : da 86.500 €

: da 86.500 € Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro: da 100.700 €

Tutte le versioni sono proposte negli allestimenti Business Advanced, S line edition e Sport Attitude.

Video: Audi Q6 Sportback e-tron 2025

Autonomia Audi Q6: fino a 658 km per la Sportback e-tron

Grazie alla batteria da 100 kWh (94,9 netti) e alla gestione termica predittiva, l’autonomia massima raggiunge i 658 km WLTP nella versione Performance. Anche le varianti quattro e SQ6 offrono range elevati:

Q6 Sportback e-tron Standard

Autonomia: 547 km WLTP

Potenza: 292 CV

Accelerazione 0–100 km/h: 7,6 s

Audi Q6 Sportback e-tron Performance

Autonomia: 658 km WLTP

Potenza: 326 CV

Accelerazione 0–100 km/h: 6,7 s

Q6 Sportback e-tron Quattro

Autonomia: 638 km WLTP

Potenza: 387 CV

Accelerazione 0–100 km/h: 5,9 s

Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro

Autonomia: 609 km WLTP

Potenza: 517 CV

Accelerazione 0–100 km/h: 4,4 s

Audi Q6 ricarica rapida: 265 km in 10 minuti

La nuova Audi Q6 Sportback e-tron è dotata di architettura a 800 Volt. Questo permette una ricarica rapida fino a 270 kW in corrente continua. Bastano 10 minuti per recuperare 265 km di autonomia e solo 21 minuti per passare dal 10% all’80% di carica.

Con la funzione Plug & Charge, la vettura si autentica automaticamente alle colonnine compatibili IONITY ed ewiva. Niente tessere, niente app.

Interni digitali e intelligenza artificiale

All’interno della Sportback e-tron troviamo:

Audi virtual cockpit da 11,9”

da 11,9” Display MMI curvo OLED da 14,5”

da 14,5” Passenger display da 10,9”

da 10,9” Head-up display con realtà aumentata

L’infotainment gira su Android Automotive OS. Inoltre, l’assistente vocale integrato sfrutta ChatGPT per risposte intelligenti, anche offline.

Tecnologia OLED e comunicazione Car-to-X

La seconda generazione di luci OLED trasforma i gruppi ottici in display posteriori attivi, capaci di inviare segnali di avvertimento agli altri utenti della strada. Il tutto grazie alla connessione Car-to-X. Ogni cliente può scegliere tra 8 firme luminose personalizzabili.

Comfort e guida assistita di livello superiore

Audi Q6 Sportback e-tron integra:

Sospensioni pneumatiche adattive con assetto regolabile di 65 mm

con assetto regolabile di 65 mm Sterzo progressivo

ADAS di livello avanzato, come l’adaptive drive assistant plus

L’esperienza di guida è fluida, dinamica e sicura anche a lunga percorrenza.

Materiali sostenibili e produzione carbon neutral

La vettura è prodotta nello stabilimento Audi di Ingolstadt, certificato carbon neutral. Tra i materiali riciclati:

Dinamica (simil-Alcantara da PET riciclato)

(simil-Alcantara da PET riciclato) Cascade (fibra mista, 50% riciclata)

(fibra mista, 50% riciclata) Tappetini Econyl (da reti da pesca)

Perché scegliere Audi Q6 Sportback e-tron

Autonomia best-in-class fino a 658 km

Ricarica ultrarapida fino a 270 kW

Intelligenza artificiale vocale con integrazione ChatGPT

Produzione certificata carbon neutral

Quattro livelli di potenza disponibili, fino a 517 CV

Domande frequenti su Audi Q6 Sportback e-tron

Quanto costa l’Audi Q6 Sportback e-tron?

Il prezzo di partenza è di 74.800 euro. La versione performance parte da 80.300 euro, mentre la SQ6 quattro raggiunge i 100.700 euro.

Quanta autonomia ha l’Audi Q6 Sportback e-tron?

L’autonomia varia da 547 km a 658 km secondo il ciclo WLTP, in base alla versione scelta.

Quanto tempo ci vuole per ricaricare l’Audi Q6 Sportback e-tron?

Con ricarica rapida da 270 kW in corrente continua, è possibile ripristinare 265 km di autonomia in circa 10 minuti.

