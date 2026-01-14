AUTO

L’automotive ha un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa

ANFIA nomina Ranieri Niccoli presidente del Gruppo Costruttori. Il manager, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, assume l’incarico in una fase di profonda trasformazione per l’industria automotive italiana ed europea.

La nomina è stata formalizzata a Torino il 14 gennaio 2026. Ranieri Niccoli succede a Umberto Tossini, al quale ANFIA e le aziende associate hanno rivolto un ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto a favore della rappresentanza della filiera produttiva nazionale degli autoveicoli, in un contesto particolarmente complesso per i costruttori e per l’intero comparto industriale.

“È per me un onore accettare il ruolo di presidente del Gruppo Costruttori di ANFIA, succedendo a Umberto Tossini.” Ha dichiarato Ranieri Niccoli. “Viviamo una fase di forte complessità per il settore, che rende ancora più necessario un impegno concreto dei costruttori verso l’innovazione e verso scelte industriali in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica in atto”.

Nel suo intervento, il nuovo presidente ha ribadito il ruolo strategico dell’automotive per il sistema economico nazionale ed europeo. “L’automotive ha un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa e oggi più che mai è fondamentale ripartire dalla solida cultura industriale del saper fare, profondamente radicata nel nostro Paese e che deve essere sostenuta e valorizzata per dare alle nostre imprese l’opportunità di affrontare al meglio le sfide future”.

In questo scenario, ANFIA e il Gruppo Costruttori sono chiamati a svolgere un ruolo centrale nel dialogo con le istituzioni. Fondamentale nel contributo alla definizione di politiche industriali coerenti con le esigenze del sistema manifatturiero, sostenendo competitività, investimenti e occupazione lungo l’intera filiera automotive.

