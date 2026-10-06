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Il 2026 rappresenta un traguardo importante per Suzuki Italia che celebra 50 anni di storia, ma è anche l’occasione per raccontare una storia costruita nel tempo attraverso moto, automobili e motori marini, accomunati da una visione orientata all’innovazione, alla qualità e alla capacità di rispondere in modo concreto alle esigenze delle persone.

Suzuki Italia: uno scambio culturale

Fin dalle sue origini, Suzuki ha sviluppato la propria identità sulla capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni concrete, funzionali e accessibili. Un approccio sintetizzato nella filosofia giapponese “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi”, che richiama i concetti di più piccolo, meno numeroso, più leggero, minimale e bello. Un principio nato negli stabilimenti Suzuki per eliminare gli sprechi e ottenere una produzione efficiente e di qualità, diventato nel tempo parte integrante del modo di progettare e sviluppare i prodotti della Casa. Dall’Italia la Suzuki ha assorbito la capacità di adattarsi ai cambiamenti, realizzando prodotti che vanno incontro ale esigenze delle persone e dello sviluppo tecnologico. A questa visione si affiancano l’attenzione al cliente e alle sue esigenze, il lavoro di squadra e il miglioramento continuo, elementi che hanno accompagnato Suzuki nel corso dei decenni.

L’inizio della storia italiana 1970-1979

La storia di Suzuki in Italia inizia nel 1970, quando SAIAD (acronimo di Suzuki Articles Import And Distribution) avvia la distribuzione delle motociclette Suzuki sul mercato italiano. È l’inizio di un rapporto destinato a trasformarsi, pochi anni più tardi, nella nascita di Suzuki Italia. Tra i primi modelli a catturare l’attenzione degli appassionati figurano il Titan 500 e la GT500, seguiti dalla GT750, destinata a diventare una delle moto più rappresentative della produzione Suzuki dell’epoca. Accanto allo sviluppo della gamma, Suzuki rafforza in questi anni la propria presenza nel mondo delle competizioni attraverso le attività del Suzuki Europa Racing Team.

Il 1976 rappresenta un momento decisivo: il 23 giugno nasce ufficialmente Suzuki Italia, che assume la distribuzione dei prodotti Suzuki sul mercato nazionale. Nello stesso periodo entra a far parte della storia italiana anche il mondo Marine, con la distribuzione dei motori fuoribordo Suzuki DT a due tempi.

Gli anni Ottanta: innovazione tra Auto, Moto e Marine.

Gli anni Ottanta sono caratterizzati da una forte evoluzione tecnologica. Nel mondo Marine Suzuki introduce l’innovativo sistema di iniezione dell’olio sui motori a due tempi e amplia progressivamente la propria gamma, arrivando alle prime motorizzazioni oltre i 100 CV.