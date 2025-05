AEREO

Ecco quali sono le destinazioni e come prenotare i voli in offerta

L’estate Wizz Air 2025 si apre con voli low cost verso decine di destinazioni internazionalo.

Wizz Air lancia i voli low cost per l’estate 2025 con tariffe speciali a partire da 14,99 euro, e si conferma come una delle compagnie preferite per chi cerca voli economici senza rinunciare alla qualità.

L’iniziativa parte da Milano Malpensa, una delle cinque basi italiane del vettore, e si inserisce nel programma Customer First Compass, che punta a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo.

Voli Wizz Air in offerta per l’estate: destinazioni

L’estate si preannuncia perfetta per viaggiare grazie ai nuovi voli Wizz Air da Milano Malpensa.

Le offerte includono:

Parigi Beauvais da €14,99

da €14,99 Barcellona da €19,99

da €19,99 Heraklion da €24,99

da €24,99 Madrid da €24,99

da €24,99 Lampedusa da €31,99

da €31,99 Chisinau da €35,99

da €35,99 Larnaca da €49,99

da €49,99 Keflavík da €55,99

da €55,99 Sharm El-Sheikh da €55,99

da €55,99 Tel Aviv da €55,99

Oltre ai voli internazionali, Wizz Air conferma anche i voli nazionali da Milano per Catania e Olbia, ideali per esplorare le bellezze della Sicilia e della Sardegna.

Come prenotare i voli Wizz Air in offrta da 14,99 euro?

Prenotare i voli Wizz Air in offerta è semplicissimo e veloce. Le tariffe scontate per l’estate 2025 sono già disponibili sul sito ufficiale wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ, scaricabile gratuitamente per iOS e Android.

Chi desidera approfittare di questi voli low cost deve agire in fretta: i posti sono limitati e la disponibilità può variare in base alla tratta. I voli da 14,99 euro sono l’occasione perfetta per pianificare viaggi estivi senza spendere troppo.

Inoltre, l’app WIZZ permette di gestire facilmente le prenotazioni, ricevere notifiche in tempo reale e aggiungere servizi extra come il bagaglio a mano prioritario, l’imbarco rapido e la scelta del posto.

Per chi è alla ricerca di voli economici per l’estate 2025, questa è l’opportunità da non perdere. Le tariffe promozionali di Wizz Air coprono le principali rotte di svago e città europee. Con una varietà di orari e frequenze perfetta per ogni esigenza di viaggio.

Wizz Air: 13 milioni di posti per l’estate

Con oltre 200 rotte operate dall’Italia verso circa 80 destinazioni in 30 Paesi, Wizz Air mette a disposizione oltre 13 milioni di posti per l’estate 2025. Solo da Milano Malpensa saranno attivi 50 voli verso 25 Paesi: dall’Europa al Mediterraneo, fino al Medio Oriente e al Nord Africa.

L’offerta per l’estate 2025 è tra le più ricche mai presentate dalla compagnia. Destinazioni di svago, città d’arte, località balneari e mete esotiche sono tutte a portata di click, con voli low cost per ogni esigenza.

Dichiarazioni ufficiali

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Milano Malpensa è una base fondamentale per Wizz Air, su cui continuiamo ad investire e crescere. Con queste nuove frequenze estive a basso costo, vogliamo offrire ancora più opportunità di viaggio a tariffe competitive, rispondendo alla forte domanda di mobilità da e per l’Italia. Abbiamo potenziato i collegamenti verso le destinazioni più ambite e siamo orgogliosi di operare 50 rotte verso 25 paesi da Milano, rendendo così l’estate 2025 ancora più accessibile per i nostri passeggeri.”

Continua a leggere: Wizz Air, rimborso automatico voli aerei cancellati del 120%