Tra le compagnie aeree più sicure valutate a livello internazionale nel 2026 figura ancora Wizz Air, inserita nella nuova classifica elaborata da Airline Ratings.

Wizz Air compare anche nel 2026 tra i vettori con i migliori livelli di affidabilità a livello mondiale, entrando sia nell’elenco dei 50 operatori più solidi sia tra le dieci compagnie low-cost meglio valutate.

La presenza in classifica deriva dalla valutazione annuale di Airline Ratings. L’organizzazione prende in considerazione l’affidabilità delle operazioni, la sicurezza e la continuità del servizio, basandosi su risultati consolidati nel tempo e non su singoli eventi.

Compagnie aeree più sicure: un risultato che si consolida nel tempo

La presenza ricorrente di Wizz Air tra le compagnie aeree più sicure non è legata a una singola stagione o a un fattore isolato. La sicurezza rappresenta da anni un presupposto operativo che incide sulle scelte quotidiane della compagnia, dalla pianificazione dei voli alla gestione delle attività sul campo.

L’attenzione alle procedure, alla formazione e alla standardizzazione dei processi ha permesso al vettore di mantenere prestazioni coerenti anche in contesti operativi complessi.

La posizione di Wizz Air tra le compagnie aeree più sicure

Secondo József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air, il riconoscimento assegnato da Airline Ratings riflette una cultura della sicurezza costruita nel tempo. La professionalità del personale, unita a investimenti continui nella formazione, negli aeromobili moderni e nella disciplina operativa, rappresenta uno degli elementi centrali del modello della compagnia.

Le prestazioni affidabili dimostrate anche durante operazioni invernali particolarmente impegnative hanno contribuito a rafforzare la valutazione complessiva, confermando l’efficacia delle procedure adottate.

Airline Ratings e i criteri sulle compagnie aeree più sicure

La classifica di Airline Ratings dedicata alle compagnie aeree più sicure si basa su una serie di parametri tecnici e operativi. Tra questi figurano l’età e la dimensione della flotta, l’addestramento e l’esperienza dei piloti, lo storico degli incidenti e il numero complessivo di decolli e atterraggi.

Come spiegato da Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings, Wizz Air ha dimostrato performance solide in un contesto in cui i margini tra i principali operatori risultano sempre più ridotti. In particolare, la giovane età media della flotta e un rapporto incidenti-operazioni favorevole hanno inciso in modo significativo sull’inclusione nella top 10 low-cost globale.

L’organizzazione ha inoltre annunciato l’intenzione di approfondire nel corso del 2026 le iniziative di sicurezza e il quadro operativo del vettore.

Perché la flotta incide sulla sicurezza operativa

A pesare sulla valutazione di Wizz Air è anche la composizione della flotta. Il vettore opera con aeromobili di ultima generazione e con un’età media tra le più basse in Europa, un dato che incide direttamente sull’affidabilità tecnica.

Velivoli più recenti significano meno interventi straordinari, maggiore stabilità operativa e una gestione più efficiente dei voli, anche quando il numero di operazioni cresce in modo significativo nel corso dell’anno.

Un risultato che rafforza il posizionamento internazionale

L’ingresso nella classifica 2026 di Airline Ratings colloca Wizz Air tra le compagnie aeree più sicure anche sul piano globale. Un dato che assume particolare rilievo in un settore dove la sicurezza resta il primo parametro di confronto tra i vettori.

La graduatoria completa e i criteri utilizzati per la valutazione sono consultabili qui.

