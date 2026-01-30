AEREO

Più frequenze, nuove rotte e tariffe a partire da 19,99 euro

Se stai pensando alla Spagna per la prossima estate, vale la pena segnarsi questa notizia. WIZZ Air ha deciso di aumentare in modo consistente i voli tra Italia e penisola iberica per l’estate 2026, puntando in particolare su Milano Malpensa, che diventa sempre più centrale nella strategia del vettore.

Non è il classico annuncio di una nuova rotta isolata. In pratica, per chi viaggia, significa una cosa molto semplice: ci sono più voli tra cui scegliere. Più giorni di partenza, più orari disponibili e meno incastri forzati, soprattutto nei mesi estivi.

Il piano è stato presentato a Milano insieme all’Ente Spagnolo del Turismo. Arriva dopo un 2025 molto forte per Wizz Air, che in Italia ha superato i 21 milioni di passeggeri. È da qui che parte buona parte dell’espansione verso la Spagna.

Per l’estate 2026, da Malpensa partiranno 47 voli a settimana verso destinazioni spagnole, per un totale di oltre un milione di posti disponibili solo da questo aeroporto. Tradotto: più possibilità di trovare un volo quando serve, anche nei periodi più affollati.

Più frequenze, più scelta

Alcune rotte diventano giornaliere. È il caso dei voli per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia. Su Madrid le frequenze salgono fino a 10 voli a settimana, mentre restano attivi i voli per Malaga (cinque a settimana) e Alicante (quattro).

La vera novità è Bilbao, collegata con quattro voli settimanali. Una scelta che apre anche a una Spagna meno scontata, più urbana e culturale, e che amplia ulteriormente le opzioni a disposizione dei viaggiatori.

Dietro questo aumento dei voli, c’è anche una base operativa che cresce. A Milano Malpensa WIZZ Air ha basato otto Airbus A321neo.

Cosa cambia, in concreto, per chi viaggia

Nel 2026 la compagnia metterà in vendita più di 3 milioni di posti sulle rotte tra Italia e Spagna. I voli saranno operati con una flotta di 258 aeromobili Airbus.

Per chi viaggia, il risultato è molto pratico: più voli significano meno complicazioni. Più scelta sugli orari, maggiore flessibilità sulle date e più possibilità di trovare un volo adatto anche in alta stagione. Ed è questo, più dei numeri, il vero effetto dell’espansione di WIZZ Air sulla Spagna nell’estate 2026.

Per l’estate 2026 i voli WIZZ Air verso la Spagna partono da 19,99 euro, con la nuova rotta su Bilbao a 24,99 euro.

