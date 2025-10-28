AEREO

Wizz Air rafforza la sua presenza a Milano Malpensa con la Winter Season 2025, ampliando la scelta di voli e l’accesso a nuove destinazioni internazionali verso Regno Unito, Romania e Spagna.

La compagnia consolida così il ruolo della Lombardia quale centro nevralgico della propria espansione in Italia, offrendo collegamenti diretti sempre più competitivi e accessibili.

Malpensa si conferma hub strategico per la crescita in Italia

La stagione invernale si apre con l’introduzione dei nuovi collegamenti verso Glasgow e Londra nel Regno Unito, Brasov in Romania, Alicante e Siviglia in Spagna.

Le rotte per Brasov e Glasgow rappresentano una novità assoluta, poiché operate in esclusiva da Wizz Air, rendendo Milano Malpensa l’unico punto di collegamento diretto verso queste mete emergenti.

La partnership con SEA Aeroporti di Milano si rivela ancora una volta strategica. Nella Winter Season 2025 lo scalo milanese raggiunge 174 destinazioni in 79 Paesi, distinguendosi in Europa per capacità di crescita, soprattutto sul lungo raggio.

Una conferma del ruolo che Malpensa ha assunto nel panorama del trasporto aereo internazionale.

Record operativi e investimenti in crescita

Il 2025 rappresenta un anno di forte slancio. Dall’inizio dell’anno a oggi, Wizz Air ha operato oltre 16mila voli da Malpensa, trasportando più di 3,4 milioni di passeggeri.

L’espansione rispetto al 2024 è evidente, con un aumento del 27% sul numero dei voli e del 32% sui passeggeri trasportati.

La compagnia continua a distinguersi anche per la qualità del servizio. I dati confermano un completion rate del 99,6% e un miglioramento della puntualità del 21%.

Risultati che derivano dall’implementazione del programma “Customer First Compass”, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, pensato per elevare l’esperienza dei viaggiatori in termini di efficienza, comfort e innovazione tecnologica.

Più connettività da tutta Italia con Wizz Air

La crescita non riguarda soltanto Milano. Wizz Air rafforza la sua presenza su 27 aeroporti italiani, mettendo al centro anche basi come Catania, Napoli, Roma Fiumicino, Pescara e Torino, oltre ad aeroporti regionali che assumono un ruolo sempre più importante per l’accessibilità dei territori.

Nuove rotte e collegamenti incrementali favoriscono la mobilità delle comunità internazionali presenti in Italia, incoraggiano il turismo incoming e sostengono le economie locali. Il mercato italiano resta infatti prioritario nella strategia globale della compagnia.

Nuove rotte, orari e tariffe della Winter Season 2025

I primi voli della Winter Season partiranno a fine ottobre, con l’avvio delle rotte verso Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia nei giorni 26 e 28 ottobre 2025. Le tariffe partono da 19,99 euro a tratta a seconda della destinazione e del giorno di operatività, per una proposta competitiva pensata sia per viaggi turistici sia per esigenze business.

Continua a leggere: Voli, diritti dei passeggeri: bagaglio a mano gratuito e risarcimento ritardi aerei confermati dall’UE