La compagnia protegge i voli dei passeggeri e offre nuove opportunità di lavoro

Wizz Air risponde alle recenti riduzioni di Vueling con un’iniziativa che protegge i voli dei passeggeri e offre nuove opportunità di carriera ai piloti, valorizzando il suo centro di formazione a Roma Fiumicino.

Wizz Air a Fiumicino accelera la crescita: la compagnia aerea più sostenibile dell’area EMEA lancia nuovi voli e frequenze aggiuntive per sostenere i viaggiatori colpiti dai tagli di Vueling. Questa strategia consolida l’impegno di Wizz Air nel garantire voli economici e affidabili.

Wizz Air più voli e collegamenti low cost da Roma Fiumicino

Con Vueling che ha tagliato due terzi del personale e ridotto flotta e rotte su Fiumicino, Wizz Air amplia la propria offerta di nuovi voli.

Le destinazioni già annunciate comprendono: Malaga, Alicante, Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Londra Luton, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia.

A partire dall’estate 2026 la compagnia prevede quasi 100 voli settimanali, con tariffe a partire da 29,99 euro, per garantire più collegamenti low cost verso le mete più richieste d’Europa e del Mediterraneo.

Assunzioni di piloti e opportunità di lavoro

Parallelamente al potenziamento dei voli, Wizz Air Roma Fiumicino avvia un piano di assunzioni per piloti. Offre, inoltre, anche un’importante occasione di ricollocamento agli ex dipendenti Vueling.

Sono già in calendario due eventi di reclutamento nella capitale dal 12 al 15 ottobre 2025 e dal 24 al 27 ottobre 2025.

Le posizioni aperte riguardano Comandanti idonei e Ufficiali Piloti (First Officer) con esperienza. Tutti i dettagli su turni e benefit sono disponibili sulla pagina LinkedIn di Wizz Air.

Centro formazione piloti a Roma Fiumicino

Wizz Air sostiene la sua espansione con il Centro di Formazione inaugurato il 1° ottobre 2024 a Roma Fiumicino. Il centro è dotato di tre simulatori di volo completi (Full Flight Simulator) ed è operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa struttura è il motore della formazione dei piloti e un pilastro della strategia di lungo periodo, assicurando standard di sicurezza e addestramento elevati.

