AEREO

Atterraggio d’emergenza per un volo Wizz Air diretto a Roma. La compagnia aerea ha confermato che il volo W4 6118, partito da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma Fiumicino, ha effettuato oggi un atterraggio d’emergenza a Napoli a causa di un problema tecnico imprevisto.

L’aeromobile è atterrato in sicurezza, e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi, come precisato dalla stessa Wizz Air nel comunicato ufficiale.

Le informazioni ufficiali fornite da Wizz Air

In una nota diffusa dalla compagnia, Wizz Air ha spiegato che:

“Il volo W4 6118 operato oggi e diretto da Sharm el-Sheikh a Roma Fiumicino è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico. L’aeromobile è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, non vi erano segni di fumo o incendio a bordo.”

La compagnia ha sottolineato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio resta “la massima priorità”.

“Il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un’ispezione approfondita dell’aeromobile seguendo i protocolli. I passeggeri e i loro bagagli saranno trasportati in pullman alla destinazione finale. La compagnia aerea desidera ringraziare i propri piloti e il personale di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante l’atterraggio e per aver preso la giusta decisione di dirottare l’aereo su Napoli.”

Voli WizzAir: sicurezza e prontezza nelle emergenze

Wizz Air, una delle principali compagnie low cost europee, ha ribadito che l’intervento dell’equipaggio e dei tecnici ha garantito una gestione rapida, sicura e conforme ai protocolli internazionali.

Nonostante l’atterraggio d’emergenza, non si è verificata alcuna situazione di pericolo a bordo del volo, e non sono segnalati feriti tra i passeggeri o tra i membri dell’equipaggio.

La compagnia ha inoltre ringraziato le autorità aeroportuali e il personale di terra di Napoli Capodichino per la collaborazione nella gestione dell’emergenza.

Proseguimento del viaggio dei passeggeri Wizz Air

Tutti i passeggeri del volo Wizz Air W4 6118 verranno accompagnati in pullman fino a Roma Fiumicino, insieme ai propri bagagli. Le operazioni di trasferimento e assistenza sono coordinate direttamente dalla compagnia, che ha garantito supporto immediato a bordo e a terra.

L’aeromobile è ora sottoposto a ispezione tecnica completa da parte del team di manutenzione Wizz Air. Il team tecnico valuterà le cause del guasto prima di autorizzare il rientro in servizio.

