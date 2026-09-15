AEREO

Wizz Air inaugura i nuovi voli all’aeroporto di Torino Caselle. La compagnia ha aperto la sua settima base italiana, con un Airbus A321neo già operativo e un secondo aeromobile in arrivo dal 25 ottobre 2026. Un investimento che amplia i collegamenti disponibili e consolida il ruolo dello scalo piemontese nella rete del vettore.

Wizz Air, da Torino 23 destinazioni in 10 Paesi

Con la nuova base, Wizz Air porta a 23 le destinazioni da Torino, distribuite in 10 Paesi. Sono 18 le destinazioni internazionali e cinque collegamenti domestici.

Tra le novità:

Barcellona

Bilbao

Lamezia Terme

Madrid

Malaga

Napoli

Roma Fiumicino

Sharm el Sheikh

Suceava

Valencia

A queste si aggiungono i voli già operativi verso:

Bucarest

Budapest

Catania

Chisinau

Iasi

Londra Luton

Palermo

Tirana

Varsavia

Dal gennaio 2027 saranno attivate quattro rotte stagionali dedicate al traffico sciistico verso Breslavia, Danzica, Katowice e Praga.

Per il 2026 la compagnia prevede di mettere in vendita circa 1,3 milioni di posti da e per Torino. La scelta di basare due Airbus A321neo a Caselle punta anche a migliorare l’efficienza operativa e a sostenere una crescita più strutturata sul mercato piemontese.

Ottanta nuovi posti di lavoro con la base di Torino

L’apertura della base avrà effetti anche sull’occupazione. Secondo quanto comunicato da Wizz Air e Torino Airport, la presenza dei due aeromobili genererà 80 nuovi posti di lavoro diretti e circa 700 impieghi indiretti nell’indotto collegato all’aviazione, al turismo e ai servizi.

Il rapporto tra Wizz Air e Torino Airport è iniziato nel 2004. L’avvio della base segna un salto di dimensione. L’obiettivo dichiarato è offrire più opportunità di viaggio ai passeggeri piemontesi e rafforzare i collegamenti tra il Nord Ovest, il resto d’Italia e le principali città europee.

Wizz Air cresce ancora in Italia

Per celebrare l’avvio delle operazioni a Torino, il vettore ha inoltre previsto una promozione del 15% su alcuni voli selezionati. L’iniziativa accompagna l’apertura della base, ma il dato destinato a pesare nel tempo resta l’aumento dell’offerta complessiva: più rotte, più capacità e una presenza stabile di Wizz Air sul territorio piemontese.

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