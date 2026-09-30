AEREO

Nuove partenze da Roma, Venezia, Torino, Napoli e Milano

Vueling aumenta i voli tra l’Italia e Bilbao per l’inverno. Dal 25 ottobre la compagnia volerà sulla città basca da Roma, Venezia e Torino, mentre dal 4 dicembre partiranno anche i voli da Napoli. Cresce inoltre l’offerta da Milano Malpensa, che arriverà a un volo al giorno.

La novità amplia la presenza di Vueling su Bilbao proprio nei mesi in cui l’operativo aereo tende a ridursi rispetto all’estate. Per chi parte dall’Italia, quindi, aumentano le possibilità di raggiungere direttamente i Paesi Baschi anche durante l’inverno.

Vueling, quattro voli a settimana tra Roma e Bilbao

Da Roma il volo per Bilbao proseguirà per tutta la stagione invernale. Quattro partenze a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Da Venezia voli disponibili il giovedì, venerdì e domenica. Torino avrà due frequenze, programmate il giovedì e la domenica.

Il nuovo operativo rende Bilbao una delle destinazioni spagnole su cui Vueling concentra maggiormente l’offerta dall’Italia nel periodo invernale, con partenze distribuite tra Nord, Centro e Sud del Paese.

Dal 4 dicembre partono i voli Napoli-Bilbao

Napoli entrerà nel programma dal 4 dicembre. Vueling volerà tra lo scalo campano e Bilbao tre volte alla settimana, con partenze il lunedì, venerdì e domenica.

Con Napoli salgono così a cinque gli aeroporti italiani con voli diretti per Bilbao nel corso dell’inverno, considerando anche Milano Malpensa.

Milano Malpensa-Bilbao: un volo ogni giorno

A Milano Vueling aumenta ulteriormente la capacità. I voli tra Malpensa e Bilbao saliranno a sette alla settimana, pari a una partenza al giorno. Per la stagione saranno disponibili oltre 55 mila posti.

Il potenziamento interessa quindi sia le frequenze sia il numero di aeroporti italiani serviti. Per Bilbao significa una presenza più stabile nel network invernale della compagnia e una maggiore accessibilità dall’Italia.

La città basca continua a richiamare traffico per turismo, eventi e soggiorni brevi, ma l’incremento dei voli apre anche più opzioni per chi viaggia fuori dai periodi di alta stagione, con più scelta anche per partenze nel fine settimana invernali.

I biglietti per i voli Vueling verso Bilbao sono già disponibili sui canali di vendita della compagnia.

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