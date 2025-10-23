AEREO

Revocata la procedura di licenziamento per piloti e assistenti di volo a Fiumicino

Vueling sospende i licenziamenti collettivi dopo l’accordo con Uiltrasporti, che ha portato alla revoca della procedura avviata ai sensi della Legge 223/91. L

L’intesa è stata raggiunta al termine dell’esame congiunto tra la compagnia aerea e le organizzazioni sindacali, svoltosi presso l’aeroporto di Fiumicino.

Ne abbiamo parlato nel nostro precedente articolo: Vueling licenzia i dipendenti e cancella i voli a Roma Fiumicino.

Vueling revoca la procedura di licenziamento collettivo

Come comunica Uiltrasporti, Vueling Airlines S.A. ha revocato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava il personale della base romana. L’esame congiunto si è concluso positivamente, con la sospensione del rischio di esubero che pesava sui lavoratori.

Uiltrasporti ha accolto con favore la decisione, definendo la revoca “un passo importante” per la tutela dell’occupazione e per la stabilità del personale.

Gestione degli esuberi dei piloti da parte di Vueling

Durante l’incontro, Vueling ha comunicato di voler annullare la procedura per la categoria dei piloti, scegliendo di gestire gli esuberi tramite trasferimenti in altre basi operative.

Questa scelta ha permesso di evitare licenziamenti e di salvaguardare i livelli occupazionali, confermando la validità del confronto sindacale e degli strumenti contrattuali.

Vueling revoca la procedura anche per gli assistenti di volo

Successivamente, Vueling ha esteso la revoca della procedura anche al personale assistenti di volo. Tuttavia, la società ha dichiarato di riservarsi la possibilità di valutare nuovi strumenti di gestione per questa categoria, mantenendo aperta la prospettiva di ulteriori valutazioni in futuro.

Per questo motivo, Uiltrasporti mantiene alta la guardia sulla situazione, vigilando affinché non si ripresentino rischi di esuberi o nuove procedure collettive.

Uiltrasporti chiede ammortizzatori sociali

Il sindacato ha chiesto a Vueling di attivare immediatamente ammortizzatori sociali di tipo conservativo, come la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o strumenti equivalenti. L’obiettivo è quello di prevenire qualsiasi futura riattivazione di procedure traumatiche per i lavoratori.

Vueling, secondo quanto riportato, “si è riservata ogni valutazione” sulle modalità di intervento. Uiltrasporti ha ribadito la propria disponibilità ad affrontare nuovi tavoli di confronto, con l’impegno prioritario di tutelare l’occupazione e il reddito del personale interessato.

Massima vigilanza sul futuro del personale Vueling

Nella parte conclusiva della nota, Uiltrasporti afferma che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione in Vueling e a “esercitare la massima pressione affinché vengano adottate soluzioni non penalizzanti per il personale”.

La revoca della procedura e la sospensione dei licenziamenti rappresentano quindi un risultato positivo e condiviso, che evita conseguenze immediate per i dipendenti della base di Fiumicino, ma che richiede ancora attenzione e vigilanza costante per il futuro.

Continua a leggere Wizz Air a Roma Fiumicino: nuovi voli e assunzioni dopo i tagli Vueling