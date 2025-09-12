AEREO

Vueling licenzia i dipendenti e cancella i voli a Roma Fiumicino, annunciando un piano di ridimensionamento che avrà un impatto significativo sull’aeroporto e sull’occupazione.

La compagnia aerea low cost spagnola Vueling ha confermato che a partire dal 1° febbraio 2026 procederà con il licenziamento di 82 dipendenti su 122 e con la cancellazione dei voli su cinque rotte internazionali, riducendo la flotta basata a Roma da quattro a un solo aeromobile.

Vueling riduce drasticamente il personale a Fiumicino

La comunicazione di Vueling inviata al Ministero del Lavoro precisa che la procedura di licenziamento collettivo riguarderà:

14 comandanti

12 primi ufficiali

56 assistenti di volo

Dopo questo taglio, a Roma resteranno solo 40 dipendenti della compagnia aerea Vueling, tra cui 6 piloti, 6 primi ufficiali e 28 assistenti di volo.

La decisione porta a una riduzione di oltre due terzi del personale Vueling attualmente impiegato a Fiumicino, un intervento che cambia radicalmente la presenza della compagnia spagnola nella Capitale.

Vueling cancella i voli su 5 rotte da Roma Fiumicino

Il piano di ristrutturazione prevede anche che Vueling cancellerà i voli su cinque collegamenti internazionali con partenza da Roma Fiumicino, che non saranno più serviti dalla compagnia:

Parigi Orly

Londra Gatwick

Malaga

Valencia

Santorini

Contestualmente, ridurrà la flotta basata a Fiumicino da quattro a un solo aeromobile, con un conseguente calo dell’offerta di posti e una contrazione della capacità complessiva.

Le motivazioni dei licenziamenti

Vueling spiega che questo piano di ottimizzazione è necessario per rendere la compagnia più efficiente e snella e affrontare il mercato globale dell’aviazione commerciale, sempre più competitivo. Secondo Vueling è essenziale intervenire sulla pianificazione delle rotte e sul profilo organizzativo e operativo dei voli, realizzando economie di scala e maggiore efficienza.

I dati di settore confermano questa strategia: nel 2025 la presenza della compagnia in Italia è già diminuita di circa 1% rispetto al 2024 e di oltre 27% rispetto al 2018, segno di una chiara concentrazione sulle rotte internazionali più redditizie.

Vueling apre il confronto con i sindacati

Vueling ha comunicato che nei prossimi giorni avvierà un dialogo con le organizzazioni sindacali italiane per cercare soluzioni che possano mitigare l’impatto sociale dei licenziamenti.

La compagnia, parte del gruppo IAG (International Airlines Group), ha ribadito il proprio impegno verso l’Italia e che continuerà a mantenere la base operativa di Firenze, che resterà invariata.

Restano attivi i collegamenti internazionali da altri aeroporti italiani come Milano, Bologna, Napoli, Torino, Venezia, Palermo, Catania, Bari e Cagliari, oltre alle rotte stagionali da Rimini, Comiso e Olbia.

