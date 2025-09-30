AEREO

Scopri come ha ridotto l’impatto ambientale dei voli grazie a flotta rinnovata, carburanti sostenibili e innovazione tecnologica

Volotea riduce le emissioni dei suoi voli ed è oggi una delle compagnie aeree più virtuose in Europa sul fronte della sostenibilità ambientale.

La compagnia aerea, che opera centinaia di voli in partenza da piccole e medie città europee, ha raggiunto con sei anni di anticipo l’obiettivo più ambizioso fissato al 2030: ridurre del 50% le emissioni di CO₂ per passeggero-chilometro rispetto al 2012.

Alla fine del 2024 i voli Volotea hanno toccato un -51% di emissioni, certificato da EQA. Forte di questo successo, Volotea ha fissato un nuovo traguardo: -55% entro il 2030.

Volotea: voli più sostenibili in Europa

Il risultato raggiunto non è casuale, ma deriva da oltre 50 iniziative introdotte a partire dal 2012 per rendere i propri voli sempre più efficienti e a basso impatto ambientale. Dal rinnovo della flotta di aeri alla collaborazione con i fornitori di carburanti sostenibili, ogni scelta ha avuto un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni.

Per Gloria Carreras, Direttrice ESG di Volotea, raggiungere l’obiettivo con sei anni di anticipo dimostra che la missione di Volotea, collegare al meglio le città europee con voli diretti, può convivere con l’impegno a ridurre l’impatto ambientale.

Voloterra: il programma dei voli green

Dal 2022 Volotea porta avanti il programma Voloterra, la strategia di sostenibilità che guida lo sviluppo della compagnia e dei suoi voli. Il piano si fonda su cinque pilastri.

Connettività efficiente con i voli diretti

I voli Volotea collegano oltre 100 destinazioni europee senza scali, evitando il 56% delle emissioni aggiuntive generate da collegamenti con scalo. Inoltre, la compagnia mantiene un load factor medio del 90% e nel 2024 ha raggiunto il 91%, a dimostrazione che i voli sono sempre ben riempiti e ottimizzati.

Riduzione delle emissioni nei voli Volotea

Il rinnovo della flotta, con il passaggio a 41 Airbus A319 e A320, ha reso i voli Volotea più moderni ed efficienti. L’adozione del sistema Descent Profile Optimization (DPO) di Airbus ha permesso di ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂ in fase di discesa, con un risparmio di circa 958 tonnellate dal 2019.

Più carburante sostenibile nei voli aerei

Dal 2022 i voli Volotea hanno già utilizzato oltre 2,4 milioni di litri di SAF – Sustainable Aviation Fuel. In particolare, il servizio shuttle Airbus Amburgo-Tolosa opera con una media del 21% di SAF, ben oltre la media del settore.

Volotea collabora inoltre con partner come Enilive, Repsol, Moeve e TotalEnergies per garantire lo sviluppo di una filiera di carburanti sostenibili in Europa.

Innovazione per i voli del futuro

Volotea ha investito in Dovetail Electric Aviation per lo sviluppo del primo aereo elettrico commerciale e collabora con 280 Earth (Google X) per la tecnologia Direct Air Capture, capace di rimuovere CO₂ direttamente dall’atmosfera. Queste innovazioni avranno un impatto diretto sui voli futuri.

Per il quarto anno consecutivo, Volotea ha sottoposto la sua strategia Voloterra a verifiche indipendenti, confermando che i suoi voli rispettano standard internazionali di sostenibilità.

Volotea e i nuovi obiettivi per i voli a basse emissioni

Dopo aver superato con anticipo il target del 2030, Volotea punta a ridurre ancora di più l’impatto ambientale dei suoi voli, fissando il nuovo obiettivo di -55% entro il 2030.

Inoltre, la compagnia collabora attivamente con le principali associazioni del settore come IATA, A4E, ALA, FNAM e Aicalf, per sviluppare strategie comuni sulla sostenibilità dei voli in Europa.

