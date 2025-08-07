AEREO

Volotea, la nota compagnia aerea specializzata nei voli che collegano piccole e medie città europee, ha recentemente annunciato un innovativo accordo di interlinea con le prestigiose compagnie Air Caraïbes e French bee.

Grazie a questo accordo, Volotea consentirà ai passeggeri italiani ed europei di raggiungere con voli semplificati e coincidenze efficienti destinazioni spettacolari. Voli per i Caraibi, gli Stati Uniti e la Polinesia Francese, attraverso un servizio totalmente integrato presso l’aeroporto di Parigi-Orly.

Nuovi voli Volotea: Caraibi, Stati Uniti e Polinesia Francese

In collaborazione con Air Caraïbes e French bee, Volotea permette ai viaggiatori di sei città italiane, Alghero, Ancona, Genova, Olbia, Torino e Verona, di raggiungere facilmente mete esclusive.

Le nuove mete sono i Caraibi come Cancún, Santo Domingo, Punta Cana, Guadalupe, Martinica, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Le Bahamas, oltre alla Guyana Francese, La Réunion e la Polinesia Francese.

Inoltre, grazie ai voli French bee è possibile raggiungere famose città negli Stati Uniti come Miami, San Francisco, Los Angeles e Newark, oltre al Canada, in particolare il Québec.

Vantaggi esclusivi per i passeggeri Volotea verso Caraibi, Stati Uniti e Polinesia Francese

Questo accordo offre ai passeggeri Volotea vantaggi che rendono il viaggio verso i Caraibi, gli Stati Uniti e la Polinesia Francese più comodo:

Un biglietto unico per tutti i voli del viaggio, acquistabile direttamente sui siti web delle compagnie o tramite agenzie di viaggio.

per tutti i voli del viaggio, acquistabile direttamente sui siti web delle compagnie o tramite agenzie di viaggio. Trasferimento diretto dei bagagli , indirizzati automaticamente alla destinazione finale senza necessità di ritiro durante lo scalo a Parigi-Orly .

, indirizzati automaticamente alla destinazione finale senza necessità di ritiro durante lo scalo a . Coincidenze ottimizzate per ridurre i tempi di attesa, migliorando l’esperienza complessiva dei voli.

Un’opportunità anche per il turismo incoming verso l’Europa

Oltre ai benefici per i viaggiatori in partenza dall’Europa, questo accordo promuove attivamente anche il turismo incoming nelle città europee servite da Volotea. Infatti, i residenti di destinazioni oltreoceano come Caraibi, Stati Uniti e Polinesia Francese potranno più facilmente visitare regioni europee. Questo contribuisce lo sviluppo economico locale.

I commenti dei protagonisti dell’accordo Volotea

“Siamo entusiasti di questo nuovo accordo di interlinea con Air Caraïbes e French bee che consente ai passeggeri europei di raggiungere comodamente le destinazioni francesi d’oltremare, gli Stati Uniti e i Caraibi con un servizio ancora più ottimizzato – ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea –. Connettendo le nostre città europee a queste destinazioni di lungo raggio via Parigi-Orly, arricchiamo l’esperienza dei nostri clienti e rafforziamo il nostro impegno per offrire soluzioni di viaggio pratiche e integrate”.

“Questa partnership con Volotea rappresenta un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di connettere i territori. Ha aggiunto Paul-Henri Dubreuil, CEO di Air Caraïbes e French bee. Facilitando l’accesso all’oltremare, alla Polinesia e alle nostre linee nordamericane dalle capitali regionali europee, rispondiamo a una crescente richiesta di semplicità, continuità e fluidità del servizio. È anche un modo per valorizzare questi territori e rafforzare la nostra visione di un lungo raggio intelligente, accessibile e responsabile”.

