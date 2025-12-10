Volotea assume assistenti di volo a Bari, Firenze e Olbia
Come inviare la domanda per lavorare come assistente di volo in Volotea
Volotea apre una nuova campagna di selezione per assumere assistenti di volo nelle basi di Bari, Firenze e Olbia, ampliando le opportunità di lavoro nel settore aereo e rafforzando la propria presenza nelle città di medie dimensioni.
La compagnia punta su un servizio cordiale e su un team di cabina locale capace di far sentire i passeggeri come a casa.
Volotea assume assistenti di volo
Entrare in Volotea come assistente di volo significa ricoprire una funzione centrale nella sicurezza, nella gestione della cabina e nell’esperienza dei passeggeri.
La compagnia descrive questa figura come il cuore operativo del volo: chi ricopre questo ruolo garantisce sicurezza, fiducia e un servizio attento in ogni momento. Ogni assistente di volo diventa una presenza fondamentale per il buon svolgimento del viaggio.
I vantaggi per gli assistenti di volo che scelgono Volotea
In Volotea, lavorare come assistente di volo offre numerosi vantaggi concreti e immediati:
- Viaggi a tariffe ridotte, grazie a convenzioni con oltre 180 compagnie aeree.
- Flessibilità dei turni, con possibilità di adattare l’orario di lavoro.
- Crescita professionale rapida, con ruoli senior raggiungibili in un solo anno.
- Ambiente di lavoro collaborativo, tipico delle basi di dimensioni ridotte.
- Più giorni liberi, per migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale.
- Valorizzazione personale, con spazio per proporre idee e innovazioni.
Volotea sottolinea che gli assistenti di volo lavorano in un contesto giovane, dinamico e motivante, caratterizzato da una cultura aziendale aperta e improntata al supporto reciproco.
I requisiti richiesti da Volotea
Chi vuole candidarsi come assistente di volo Volotea deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
- età minima 18 anni;
- inglese avanzato (livello B2 verificato in selezione);
- ottime capacità di servizio al cliente;
- passaporto europeo e codice fiscale;
- certificazione per equipaggio di cabina (o disponibilità a conseguirla);
- idoneità medica EASA;
- assenza di precedenti penali;
- residenza entro 60 minuti dalla base;
- nessun tatuaggio o piercing visibile;
- altezza minima 157 cm;
- capacità di nuotare 100 metri.
Lo stipendio verrà illustrato durante il colloquio di selezione.
Come candidarsi per diventare assistenti di volo Volotea
Gli interessati possono inviare la candidatura tramite il portale ufficiale della compagnia. Le posizioni aperte riguardano gli aeroporti di Bari, Firenze e Olbia, dove Volotea cerca nuovi assistenti di volo pronti a lavorare in un ambiente in crescita e attento allo sviluppo professionale dei propri team.
La compagnia invita i candidati qualificati a intraprendere questa esperienza lavorativa, sottolineando che in Volotea ogni giorno rappresenta un’occasione per crescere e contribuire al successo dell’azienda.
