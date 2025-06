AEREO

È ufficialmente decollato il nuovo volo diretto Roma Miami operato da American Airlines, attivo tutti i giorni per l’intera stagione estiva 2025.

Il volo diretto Roma Miami, inaugurato in collaborazione con Aeroporti di Roma, rappresenta un ulteriore potenziamento dei voli tra Italia e Stati Uniti, offrendo nuove opportunità di viaggio tra la Capitale e la Florida.

Volo Roma Miami: tutti i giorni fino al 25 ottobre 2025

Il collegamento del volo tra Roma Fiumicino (FCO) e Miami International Airport (MIA) è operato con aeromobile Boeing 777-200 ed è disponibile fino al 25 ottobre 2025 con i seguenti orari:

Roma (FCO) – Miami (MIA)

Partenza: 13:50

Arrivo: 18:55 (ora locale)

(ora locale) Inizio operazioni: 6 giugno 2025

Miami (MIA) – Roma (FCO)

Partenza: 19:45

Arrivo: 11:50 del giorno successivo (+1)

Inizio operazioni: 5 giugno 2025

American Airlines: sei voli diretti giornalieri da Roma verso gli USA

Con l’introduzione del volo Roma Miami, American Airlines porta a sei i collegamenti diretti giornalieri operati dall’aeroporto di Fiumicino verso gli Stati Uniti:

New York (JFK)

Chicago (ORD)

Philadelphia (PHL)

Charlotte (CLT)

Dallas/Fort Worth (DFW)

Miami (MIA) – il nuovo arrivato

Per José A. Freig, Vice President International di American Airlines l’aggiunta di Miami al network migliora ulteriormente l’accessibilità tra Roma e gli Stati Uniti.

Miami: nuovo hub strategico per leisure e business

Il nuovo volo diretto Roma Miami rafforza anche le connessioni con l’intera Florida, i Caraibi e l’America Latina, grazie al ruolo strategico dell’hub di Miami. Si tratta di un’opzione particolarmente vantaggiosa sia per i viaggiatori leisure che per quelli business.

Questo volo, secondo Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, evidenzia ancora una volta il ruolo centrale di Fiumicino nei collegamenti transatlantici.

Traffico USA in forte crescita a Roma Fiumicino

Secondo i dati di ADR, il mercato statunitense ha raggiunto nel 2024 un record di 3,6 milioni di passeggeri, con un aumento del +17% rispetto all’anno precedente. Roma consolida così la sua posizione di hub europeo privilegiato per i voli intercontinentali.

Dove prenotare il volo diretto Roma Miami

Il nuovo volo Roma Miami è prenotabile online sul sito di American Airlines e tramite le agenzie di viaggio. I posti sono disponibili per tutta la stagione estiva, ma si consiglia di prenotare in anticipo per ottenere le migliori tariffe.

