AEREO

Volo Dubai Tel Aviv dirottato. Il Volo Dubai Tel Aviv FZ1073 di FlyDubai oggi si è trasformato in pochi minuti in un’emergenza ad alta quota.

Il Boeing 737 MAX 8 diretto in Israele ha perso migliaia di metri durante una violenta crisi nella cabina di pilotaggio. Il copilota, cittadino omanita, avrebbe accoltellato il comandante. Gli investigatori stanno verificando se volesse far precipitare l’aereo.

Volo Dubai Tel Aviv dirottato: cosa è successo sul FlyDubai FZ1073

L’allarme è scattato mentre il volo si avvicinava alla Giordania. Flightradar24 ricostruisce una sequenza precisa. Il volo era decollato da Dubai alle 03:05 UTC e aveva raggiunto 34.000 piedi.

Alle 05:21 sono iniziate brusche variazioni di quota. Alle 05:28:48 il Boeing ha trasmesso il codice 7700, emergenza generale; pochi minuti dopo è comparso il 7500, utilizzato per segnalare un’interferenza illecita.

Israele ha fatto decollare due caccia durante l’emergenza. Dopo il 7500, il transponder è tornato sul codice 7700. L’ultimo segnale ADS-B ricevuto alle 06:58 UTC certifica l’arrivo del Boeing a Tabuk senza incidenti.

Copilota accoltella il comandante: il volo perde 4.000 metri

Il dato impressionante riguarda la discesa. Secondo Flightradar24 l’aereo ha perso circa 4.000 metri in meno di trenta secondi. A bordo si sarebbero sentite urla provenire dal cockpit e alcuni passeggeri avrebbero visto sangue nella cabina.

Membri dell’equipaggio e passeggeri sarebbero riusciti a intervenire. Diverse ricostruzioni riferiscono inoltre della presenza a bordo di piloti fuori servizio, in trasferimento, che avrebbero contribuito a riprendere il controllo del velivolo.

Dopo il codice 7500, il Boeing ha virato, è entrato brevemente nello spazio aereo giordano e si è diretto verso Tabuk, in Arabia Saudita, dove è atterrato in sicurezza. Entrambi i piloti sono stati portati in ospedale.

Codice 7500 e atterraggio in Arabia Saudita: la ricostruzione di Flightradar24

Resta aperta la questione del movente. Fonti israeliane riferiscono che vengono valutate più ipotesi, compreso un gesto suicida e un possibile attacco terroristico. Reuters sottolinea che quest’ultima resta un’ipotesi investigativa, non una conclusione definitiva.

In Israele sono state avviate consultazioni di sicurezza e la ministra dei Trasporti Miri Regev ha chiesto la sospensione dei voli FlyDubai verso il Paese.

Volo FlyDubai, ipotesi terrorismo: cosa stanno verificando le autorità

L’indagine sul Volo Dubai Tel Aviv prosegue. Le prime ricostruzioni hanno presentato discrepanze anche sul numero dei passeggeri e sulla dinamica esatta dell’aggressione. I dati di volo, però, confermano la brusca perdita di quota, i codici di emergenza e la deviazione verso l’Arabia Saudita.

Leggi anche: Compagnie aeree vietate in Europa: la nuova lista UE 2026