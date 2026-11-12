AEREO

Parte il volo diretto Salerno Parigi. Dal 30 aprile 2027 easyJet vola dall’aeroporto di Salerno verso Parigi Orly. Sono previsti tre voli a settimana.

Una novità attesa da chi vive nel Salernitano e vuole raggiungere la capitale francese senza partire dall’aeroporto di Napoli. I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e sull’app della compagnia.

Voli Salerno-Parigi: quando partono e come prenotare

La data del nuovo volo Salerno Parigi è il 30 aprile 2027. L’aeroporto di partenza è quello di Salerno. L’arrivo è previsto all’aeroporto di Parigi Orly. easyJet prevedere tre voli a settimana.

Per sapere i giorni dei voli, gli orari e il prezzo del biglietto bisogna controllare il calendario delle prenotazioni.

La rotta interessa anche chi sta organizzando un weekend a Parigi o una visita a familiari e amici in Francia. Avere un volo diretto dall’aeroporto di Salerno significa poter confrontare più aeroporti di partenza, scegliere le date disponibili e pianificare il viaggio con anticipo, soprattutto nei periodi dell’anno di maggiore richiesta turistica.

Il collegamento diretto amplia le alternative per i viaggiatori campani. Oggi easyJet collega già l’aeroporto di Napoli con Parigi Orly; con il nuovo volo dall’aeroporto di Salerno, anche chi abita più a sud potrà valutare una partenza vicina a casa. E il vantaggio vale in entrambe le direzioni: i turisti francesi avranno un altro aeroporto da cui raggiungere la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Aeroporto di Salerno, il ritorno di easyJet passa da Parigi

I voli per Parigi sono una parte del programma di easyJet all’aeroporto di Salerno. In arrivo anche voli diretti per Londra Gatwick e Basilea. Saranno messi in vendita nelle prossime settimane.

A sostegno l’operazione “Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea”. Promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L’ente investirà 1,5 milioni di euro in due anni in attività di marketing per promuovere il territorio all’estero, affiancando l’apertura dei nuovi voli internazionali.

Per l’aeroporto di Salerno, ogni nuovo volo rappresenta un’occasione per rafforzare i collegamenti e attirare passeggeri. Per chi sogna Parigi, invece, la notizia è già concreta: il volo diretto è in vendita e il conto alla rovescia verso il primo decollo è cominciato.