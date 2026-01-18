AEREO

Volo cancellato: chi chiede il rimborso non deve vedersi restituire solo la tariffa del biglietto. Nel rimborso rientra anche la commissione pagata all’intermediario al momento dell’acquisto.

Lo indica una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, depositata il 15 gennaio 2026 (causa C-45/24), nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei.

Viene chiarito anche un punto pratico che, nelle contestazioni, pesa spesso: la compagnia non deve conoscere l’importo esatto della commissione perché scatti l’obbligo di rimborso.

Volo cancellato e rimborso: cosa è successo nel caso KLM-Opodo

La vicenda nasce da biglietti acquistati sul portale di prenotazione di Opodo per un volo di andata e ritorno operato da KLM, da Vienna a Lima. Dopo la cancellazione dei voli, KLM ha rimborsato l’importo pagato, ma senza restituire circa 95 euro addebitati come commissione dall’agenzia.

I passeggeri hanno poi ceduto i potenziali diritti al rimborso a un’associazione di tutela dei consumatori, che ha portato la questione davanti ai giudici austriaci. Da lì il rinvio alla Corte UE, chiamata a chiarire se la commissione dell’intermediario debba rientrare nel rimborso in caso di volo cancellato.

Volo cancellato e rimborso: obbligo della compagnia aerea

Nel ragionamento della Corte c’è un passaggio chiave: se la compagnia accetta che l’intermediario emetta biglietti in suo nome e per suo conto, si può presumere che sia consapevole della prassi commerciale dell’intermediario, cioè della richiesta di una commissione al cliente.

Non serve una clausola contrattuale esplicita su questo punto. La Corte lo dice chiaramente: la presunzione vale anche senza una previsione scritta ad hoc.

Perché la commissione del volo rientra nel “prezzo” da rimborsare

La commissione dell’intermediario viene trattata come componente “inevitabile” del prezzo del biglietto. In altre parole: è un costo legato alla vendita del titolo di viaggio in quel canale, quindi rientra nel perimetro di ciò che deve tornare al passeggero quando il volo salta.

Da qui la conseguenza: la compagnia deve rimborsare il biglietto del volo cancellato e anche quella commissione, perché la si considera autorizzata.

Rimborso del volo: non conta sapere l’importo preciso della commissione

La Corte aggiunge un chiarimento che chiude molte eccezioni difensive: non è necessario che la compagnia conosca l’importo esatto della commissione applicata dall’intermediario. Diversamente, osservano i giudici, si rischierebbe di indebolire la protezione prevista dalla normativa UE e di rendere meno “appetibile” l’uso degli intermediari.

Volo cancellato e rimborso: cosa significa per i passeggeri

Per chi viaggia, la ricaduta è concreta: quando scatta il rimborso per cancellazione, il conto non dovrebbe chiudersi con la sola tariffa del biglietto. Se al momento dell’acquisto è stata pagata una commissione all’intermediario che agiva per conto della compagnia, quella voce rientra nel rimborso. È il punto che la sentenza mette nero su bianco.

Corte UE: rimborso del volo

La pronuncia arriva tramite rinvio pregiudiziale: la Corte UE non decide la causa interna, ma fornisce l’interpretazione del diritto dell’Unione. Poi spetta al giudice nazionale definire la controversia applicando quel chiarimento. L’indicazione, però, è vincolante anche per casi analoghi che si presentino davanti ad altri tribunali.

