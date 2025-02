AEREO

L’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha pubblicato la metodologia per la contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni legate all’uso di carburante sostenibile per i voli aerei (SAF). Questo carburante è fondamentale per il settore aereo nella lotta contro il cambiamento climatico, contribuendo all’obiettivo zero emissioni entro il 2050.

Il carburante SAF per la sostenibilità dei voli aerei

Il SAF è una delle principali soluzioni per ridurre le emissioni di carbonio provenienti dai voli aerei. L’adozione di questo carburante permette alle compagnie aeree di abbattere significativamente le emissioni dei voli, ma la sfida è monitorare e certificare con precisione queste riduzioni. La metodologia IATA per la contabilità delle emissioni dei voli garantisce che i benefici ambientali siano misurati in modo coerente.

Registro SAF di IATA: trasparenza e certificazione per i voli aerei

In parallelo, IATA sta sviluppando il Registro SAF, che sarà operativo da aprile 2025. Il registro avrà un ruolo importante nel garantire che le riduzioni delle emissioni siano correttamente attribuite ai voli aerei che utilizzano SAF, creando un mercato globale per il carburante sostenibile. Le compagnie aeree potranno così certificare l’utilizzo di SAF nei loro voli aerei, assicurando la trasparenza e l’integrità dei benefici ambientali.

Le caratteristiche della metodologia SAF IATA per i voli aerei

Calcolo delle emissioni voli aerei:

la metodologia IATA si concentra sugli acquisti di Saf, indipendentemente dalla catena di custodia e dalle regioni di origine del carburante, per fornire un calcolo preciso delle riduzioni delle emissioni nei voli aerei.

Fattori di emissione personalizzabili per i voli aerei:

gli operatori aerei possono scegliere tra diversi fattori di emissione (tank-to-wake o well-to-wake), per adattarsi ai requisiti normativi e volontari di ogni singolo volo.

Prevenzione del doppio conteggio nei voli aerei:

un principio essenziale della metodologia è evitare il doppio conteggio dei benefici derivanti dall’utilizzo di SAF, per garantire che le riduzioni delle emissioni siano registrate una sola volta per ogni volo aereo.

Calcoli specifici per passeggero e spedizione nei voli aerei:

la metodologia prevede calcoli dettagliati delle riduzioni delle emissioni per ciascun volo aereo, sia per passeggero che per spedizione, migliorando la precisione nella rendicontazione ambientale.

Garanzie IATA per i voli aerei

La metodologia Iata Saf si basa su principi solidi che garantiscono la trasparenza e l’affidabilità nella rendicontazione delle emissioni nei voli aerei:

Equità : la metodologia garantisce un trattamento paritario per tutte le compagnie aeree, senza discriminazioni.

: la metodologia garantisce un trattamento paritario per tutte le compagnie aeree, senza discriminazioni. Prevenzione dei doppi conteggi : viene evitato il doppio conteggio delle riduzioni delle emissioni, assicurando un sistema di contabilità preciso e affidabile.

: viene evitato il doppio conteggio delle riduzioni delle emissioni, assicurando un sistema di contabilità preciso e affidabile. Integrità nelle dichiarazioni ambientali: i dati sulle riduzioni delle emissioni sono trasparenti e verificabili, contribuendo a garantire l’integrità delle dichiarazioni ambientali relative ai voli aerei.

Un progetto sostenibile per i voli aerei a livello globale

La metodologia è stata sviluppata con il supporto di oltre 40 esperti di compagnie aeree da tutto il mondo. È neutrale rispetto alla tecnologia e indipendente dalle materie prime, cercando di rafforzare la coerenza con le normative internazionali senza duplicare gli sforzi.

