AEREO

Volotea lancia una promozione esclusiva su voli per chi ama viaggiare: fino al 12 settembre 2025 è possibile ricevere 15 euro di credito sulla prima prenotazione di voli Volotea effettuata tramite la nuova app mobile. L’iniziativa è ideale per chi cerca voli low cost in Italia e in Europa, combinando risparmio e comodità.

Come ottenere 15 euro di sconto sui voli Volotea

Partecipare è semplice e richiede pochi minuti. Per sfruttare questa promozione speciale dedicata ai voli Volotea, basta seguire questi passaggi:

Scaricare la nuova app Volotea da App Store o Google Play. Registrarsi o accedere all’account personale: è necessario per accumulare il credito. Prenotare i voli tra l’11 e il 12 settembre 2025, esclusivamente tramite app. Ricevere automaticamente 15 euro di credito, valido per le future prenotazioni di voli.

L’offerta si applica solo alla prima prenotazione di voli Volotea effettuata dall’app e l’importo della prenotazione deve essere superiore a 15 euro.

Vantaggi della nuova app Volotea per prenotare voli

La nuova applicazione è stata progettata per rendere la prenotazione dei voli Volotea più rapida e intuitiva. Scaricandola, non solo si ottiene il bonus di 15 euro, ma si accede a numerosi vantaggi:

Gestione semplice delle carte d’imbarco e delle prenotazioni dei voli.

e delle prenotazioni dei voli. Notifiche in tempo reale su orari e gate dei voli Volotea.

su orari e gate dei voli Volotea. Accesso prioritario alle tariffe più convenienti per i voli low cost.

Questa promozione è quindi l’occasione ideale per provare la nuova esperienza di prenotazione dei voli e risparmiare fin da subito.

Termini e condizioni della promo sui voli

Prima di prenotare, è utile tenere presenti le regole chiave della promozione sui voli Volotea:

La prenotazione dei voli deve avvenire tra l’11 e il 12 settembre 2025 .

. L’offerta è valida solo per la prima prenotazione di voli effettuata dall’app mobile .

. L’importo totale deve essere maggiore di 15 € .

. Il credito di 15 euro è valido per 365 giorni e può essere usato su qualsiasi volo, tasse o costi di prenotazione.

In più, il credito per i voli può essere utilizzato anche per prenotare biglietti aerei per altre persone, a condizione che la prenotazione sia effettuata tramite l’account che ha ricevuto il bonus.

Continua a leggere: Ryanair e Skyscanner: prenotare voli low cost a tariffe trasparenti