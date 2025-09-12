Voli Volotea: 15 euro di sconto immediato con la nuova app
Ecco come ottenere subito lo sconto
Volotea lancia una promozione esclusiva su voli per chi ama viaggiare: fino al 12 settembre 2025 è possibile ricevere 15 euro di credito sulla prima prenotazione di voli Volotea effettuata tramite la nuova app mobile. L’iniziativa è ideale per chi cerca voli low cost in Italia e in Europa, combinando risparmio e comodità.
Come ottenere 15 euro di sconto sui voli Volotea
Partecipare è semplice e richiede pochi minuti. Per sfruttare questa promozione speciale dedicata ai voli Volotea, basta seguire questi passaggi:
- Scaricare la nuova app Volotea da App Store o Google Play.
- Registrarsi o accedere all’account personale: è necessario per accumulare il credito.
- Prenotare i voli tra l’11 e il 12 settembre 2025, esclusivamente tramite app.
- Ricevere automaticamente 15 euro di credito, valido per le future prenotazioni di voli.
L’offerta si applica solo alla prima prenotazione di voli Volotea effettuata dall’app e l’importo della prenotazione deve essere superiore a 15 euro.
Vantaggi della nuova app Volotea per prenotare voli
La nuova applicazione è stata progettata per rendere la prenotazione dei voli Volotea più rapida e intuitiva. Scaricandola, non solo si ottiene il bonus di 15 euro, ma si accede a numerosi vantaggi:
- Gestione semplice delle carte d’imbarco e delle prenotazioni dei voli.
- Notifiche in tempo reale su orari e gate dei voli Volotea.
- Accesso prioritario alle tariffe più convenienti per i voli low cost.
Questa promozione è quindi l’occasione ideale per provare la nuova esperienza di prenotazione dei voli e risparmiare fin da subito.
Termini e condizioni della promo sui voli
Prima di prenotare, è utile tenere presenti le regole chiave della promozione sui voli Volotea:
- La prenotazione dei voli deve avvenire tra l’11 e il 12 settembre 2025.
- L’offerta è valida solo per la prima prenotazione di voli effettuata dall’app mobile.
- L’importo totale deve essere maggiore di 15 €.
- Il credito di 15 euro è valido per 365 giorni e può essere usato su qualsiasi volo, tasse o costi di prenotazione.
In più, il credito per i voli può essere utilizzato anche per prenotare biglietti aerei per altre persone, a condizione che la prenotazione sia effettuata tramite l’account che ha ricevuto il bonus.
