Cambia la normativa europea sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano durante i voli aerei. Grazie all’introduzione di nuovi sistemi di controllo, alcuni aeroporti permetteranno ai passeggeri di superare il limite storico dei 100 millilitri. Ma la modifica non si applica ovunque. Vediamo in quali scali è già in vigore, cosa cambia e cosa è necessario sapere prima di partire.

Bagaglio a mano: stop al limite di 100 ml per i liquidi

Dal 2006, chi vola in Europa è obbligato a rispettare una delle regole più rigide della sicurezza aeroportuale: nessun liquido oltre i 100 ml nel bagaglio a mano. Si tratta di una misura introdotta per prevenire minacce alla sicurezza, che tuttora impone a milioni di passeggeri di separare, imballare e spesso sacrificare flaconi di profumo, cosmetici o bevande prima di salire a bordo.

Ma a partire dall’estate 2025, in alcuni scali europei questo limite potrebbe essere definitivamente superato, consentendo di trasportare liquidi nel bagaglio a mano senza restrizioni di volume.

Voli e sicurezza: come funzionano i nuovi controlli sui liquidi nel bagaglio a mano

La novità è resa possibile da scanner di ultima generazione con tecnologia a tomografia computerizzata (CT), già installati in alcuni aeroporti. Questi dispositivi, come il modello Hi-Scan 6040 CTiX di Smiths Detection, permettono di analizzare il contenuto del bagaglio a mano in 3D e in alta risoluzione, identificando automaticamente eventuali sostanze pericolose, compresi gli esplosivi liquidi.

Secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Commissione europea ai Trasporti, Anna Kaisa-Itkonen, la responsabilità di comunicare l’adozione delle nuove regole spetta direttamente agli aeroporti. Saranno dunque i singoli scali a decidere se e quando permettere l’imbarco di liquidi superiori ai 100 ml nel bagaglio a mano durante i voli.

In quali aeroporti è già possibile portare liquidi senza limite

Al momento, gli aeroporti italiani che consentono il trasporto di liquidi senza il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano sono i seguenti:

Milano Malpensa

Milano Linate

Roma Fiumicino

Bergamo Orio al Serio

Torino Caselle

Bologna Guglielmo Marconi

Catania Fontanarossa

Anche altri Paesi, come Germania, Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi e Svezia, stanno introducendo progressivamente gli stessi sistemi per garantire maggiore libertà ai passeggeri durante i voli.

Bagaglio a mano: cosa si potrà portare

Dove gli scanner CT sono operativi, sarà possibile trasportare nel bagaglio a mano liquidi di ogni tipo e senza limiti di volume. Tra i prodotti ammessi:

Bottiglie di acqua , vino , birra e alcolici

, , e Creme , gel , lozioni , olio , profumi

, , , , Prodotti per l’igiene e la cura della persona in grandi formati

Inoltre, non sarà più necessario estrarre dispositivi elettronici come laptop e tablet al momento del controllo sicurezza, riducendo le attese ai varchi e migliorando l’esperienza del passeggero.

Quando entreranno in vigore le nuove regole sui liquidi nei voli

Secondo fonti ufficiali, la Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) potrebbe approvare in via definitiva il nuovo algoritmo di sicurezza già entro il 25 luglio 2025, consentendo a tutti gli aeroporti dotati della tecnologia adeguata di revocare il limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano.

Tuttavia, il cambiamento sarà graduale: gli aeroporti dovranno aggiornare i loro sistemi e formare il personale, motivo per cui non tutti gli scali europei applicheranno subito le nuove regole.

Bagaglio a mano: attenzione alle eccezioni

È fondamentale ricordare che le nuove regole non sono valide in tutti gli aeroporti, né in tutti i voli. Se si parte da uno scalo non ancora aggiornato o si effettua uno scalo in un aeroporto che mantiene le restrizioni, il limite dei 100 ml per i liquidi resta pienamente in vigore.

I passeggeri devono quindi verificare con attenzione le regole applicate nello scalo di partenza e in eventuali aeroporti di transito. La verifica serve per evitare di incorrere in sanzioni o nella confisca del contenuto del bagaglio a mano.

