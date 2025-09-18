Voli: stop al Face Boarding in aeroporto dal Garante Privacy
Come funziona il Face Boarding e perché è stato sospeso
Il Garante Privacy per la protezione dei dati personali ha ordinato lo stop immediato al sistema Face Boarding utilizzato per l’imbarco dei voli in aeroporto.
La decisione di bloccare il Face Boarding in aeroporto, contenuta nel provvedimento dell’11 settembre 2025 (doc. web n. 10167745), prevede la limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri che aderivano a questo servizio di riconoscimento facciale ai varchi di sicurezza e ai gate d’imbarco dei voli.
Cos’è il Face Boarding in aeroporto
Il Face Boarding è una tecnologia che permette di accedere all’area imbarchi dell’aeroporto e di salire a bordo dei voli senza mostrare il documento cartaceo.
I passeggeri dei voli aerei potevano aderire registrandosi ai chioschi in aeroporto o tramite l’app dedicata. Il sistema creava un template biometrico del volto utilizzato per il riconoscimento ai controlli di sicurezza e ai gate prima del volo.
Verifiche fatte in aeroporto
Dopo ispezioni svolte in aeroporto il Garante verifica violazioni del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice privacy.
In particolare:
- Conservazione centralizzata dei dati biometrici del Face Boarding: i modelli del volto dei passeggeri vengono salvati solo nel sistema centrale, non nei dispositivi personali. Questa gestione rientra nello Scenario 3 indicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), non conforme agli articoli 5.1.f, 25 e 32 del GDPR.
- Informativa inesatta ai viaggiatori dei voli: l’informativa dichiarava che il modello biometrico “resta conservato esclusivamente nello smartphone del passeggero”, mentre in realtà i dati restano solo nei server centrali della società, violando l’articolo 13 del GDPR.
- Assenza di cifratura: la società non aveva adottato misure di cifratura per proteggere i template biometrici, in contrasto con l’articolo 32 del GDPR.
- Conservazione eccessiva: in caso di adesione al “Programma a lungo termine” i dati potevano essere conservati fino a 12 mesi, violando l’articolo 5.1.e e 32 del GDPR.
- Trattamento senza consenso: ai varchi “ibridi” del terminal dei voli il sistema genera il template biometrico anche per passeggeri non iscritti al Face Boarding, contravvenendo all’articolo 6 del GDPR.
Passeggeri e voli coinvolti
Alla data del 31 luglio 2025, il sistema Face Boarding aveva già trattato i dati biometrici di 24.550 passeggeri in partenza sui voli.
Questa mole di dati e la natura estremamente sensibile delle informazioni raccolte hanno reso necessaria una misura di verifica urgente.
Il Garante Privacy sul Face Boarding in aeroporto
Per tutelare i passeggeri dei voli e garantire la protezione dei dati personali, il Garante ha disposto:
- Limitazione provvisoria del trattamento: sospendere immediatamente il Face Boarding per l’identificazione ai varchi di accesso e ai gate di imbarco dei voli.
- Pubblicazione del provvedimento sul sito ufficiale del Garante Privacy.
- Il provvedimento ha effetto immediato.
Continua a leggere: Voli aerei: le nuove regole su liquidi, documenti e animali in cabina