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I voli per la Spagna dall’Italia saranno interessati da controlli temporanei alle frontiere fino al 22 settembre 2026. La Spagna manterrà i controlli fino al 22 settembre 2026. La misura riguarda i passeggeri in arrivo dall’Italia.

Le verifiche potranno essere effettuate negli aeroporti spagnoli. I controlli interessano quindi chi arriva con voli provenienti dall’Italia.

La decisione è stata comunicata alla Commissione europea. È stata inoltre pubblicata nel Boletín Oficial del Estado. I controlli erano già in vigore. Proseguiranno dall’8 al 22 settembre.

Voli dall’Italia, dove possono scattare i controlli

I voli provenienti dall’Italia rientrano quindi nel ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne deciso dalla Spagna. Le verifiche possono avvenire negli aeroporti di arrivo e non implicano un controllo sistematico di ogni passeggero.

Le frontiere terrestri spagnole non rientrano in questo specifico provvedimento.

Perché la Spagna ha prorogato i controlli

Secondo la Commissione europea, la decisione viene motivata con una minaccia persistente all’ordine pubblico e alla sicurezza interna. Tra gli elementi indicati figura anche la gestione dei flussi migratori.

Tra le ragioni indicate ci sono i movimenti di cittadini di Paesi terzi nell’area Schengen. Le autorità temono anche spostamenti da uno Stato europeo a un altro.

Le norme Schengen prevedono questa possibilità. I controlli possono tornare in caso di problemi per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Voli per la Spagna, cosa cambia per i passeggeri

Per chi ha già prenotato voli per la Spagna non cambia la possibilità di viaggiare. I collegamenti continuano normalmente e non è necessario modificare automaticamente la propria prenotazione.

È però consigliabile avere con sé un documento valido per l’espatrio e considerare un possibile allungamento dei tempi all’arrivo. Negli aeroporti più trafficati le verifiche possono richiedere tempo.

Prima della partenza è utile controllare anche le comunicazioni della compagnia aerea e dell’aeroporto di destinazione, soprattutto nei giorni con maggiore traffico.

Fino a quando durano i controlli sui voli

La scadenza attualmente indicata è il 22 settembre 2026. Dopo quella data i controlli non proseguiranno automaticamente.

Per estendere la misura servirebbe una nuova decisione delle autorità spagnole. Fino ad allora, chi prende voli dall’Italia verso la Spagna può essere sottoposto a controlli aggiuntivi all’arrivo.

Il provvedimento resta comunque temporaneo e deve rispettare i criteri di necessità e proporzionalità previsti dalle regole Schengen. La misura può inoltre essere revocata prima della scadenza se vengono meno le condizioni che l’hanno determinata.

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