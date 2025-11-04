AEREO

Voli sospesi, cancellati e dirottati all’aeroporto di Bruxelles per la presenza di droni, traffico aereo interrotto anche su Liegi secondo quanto riferito dall’autorità belga Skeyes.

Al momento non ci sono voli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Bruxelles a causa di avvistamenti di droni nelle vicinanze.

Le autorità precisano che la situazione è costantemente monitorata e che verranno forniti aggiornamenti non appena disponibili.

Voli sospesi, cancellati, dirottati a Bruxelles e Liegi per droni

Dopo una breve riapertura, il traffico aereo è nuovamente interrotto poco prima delle 22 come misura di sicurezza, in seguito all’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Bruxelles. Lo ha comunicato Skeyes, l’autorità nazionale per il controllo del traffico aereo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Belga, anche l’aeroporto di Liegi ha sospeso le operazioni per lo stesso motivo. Nella serata del 4 novembre 2025 segnalati altri droni anche sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes.

Voli interrotti: procedure di sicurezza di Skeyes

Lo spazio aereo dell’aeroporto di Bruxelles era riaperto dopo una sospensione di oltre novanta minuti, decisa in seguito ai precedenti avvistamenti di droni.

Tuttavia, le operazioni sono nuovamente sospese a titolo precauzionale, in linea con i protocolli di sicurezza.

Skeyes ha spiegato che, quando viene avvistato un drone, la procedura standard prevede l’interruzione dei voli per almeno 30 minuti, tempo necessario per effettuare i controlli e assicurarsi che non vi siano più sorvoli non autorizzati.

Monitoraggio costante e comunicazioni ai passeggeri

L’aeroporto di Bruxelles ha confermato che la situazione è sotto monitoraggio costante. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo tramite il sito ufficiale o l’app mobile dell’aeroporto.

La direzione aeroportuale ha espresso scuse per l’inconveniente, assicurando che nuovi aggiornamenti verranno diffusi non appena le autorità forniranno ulteriori dettagli.

