Potenziamento voli Sardegna per nuove rotte da e per gli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari

La Regione Sardegna proroga di un mese i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione di aiuti alle compagnie aeree finalizzati all’avviamento di nuove rotte e ai voli Sardegna.

Questa proroga riguarda i collegamenti da e per i principali aeroporti della Sardegna e consente di ampliare le opportunità di sviluppo. La nuova scadenza per partecipare alla procedura è fissata al 22 agosto 2025.

Aiuti e incentivi per voli da e per la Sardegna

L’Avviso si rivolge a tutte le compagnie aeree europee interessate ad avviare nuove rotte da e per gli aeroporti della Serdegna di:

Alghero-Fertilia

Olbia Costa Smeralda

Cagliari-Elmas Aeroporto Mario Mameli

L’aiuto può coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali legati alla nuova rotta per un massimo di tre anni, rappresentando così un sostegno concreto per incrementare i voli da e per la Sardegna e migliorare la connettività aerea dell’isola.

Proroga per lo sviluppo dei voli da e per la Sardegna

Questa proroga al 22 agosto 2025 rappresenta un’occasione importante per ampliare la partecipazione delle compagnie aeree e favorire l’incremento dei voli da e per la Sardegna. Più rotte e più compagnie aeree significano maggiori possibilità di collegamento, un impulso al turismo e uno sviluppo economico più forte per la Sardegna.

L’agevolazione sui diritti aeroportuali è uno strumento chiave per rendere più competitivi i nuovi voli Sardegna, sostenendo le compagnie nel mantenere attivi e sostenibili i collegamenti aerei con l’isola.

Come partecipare

Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte utilizzando il modulo ufficiale e inviate:

tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

all’indirizzo: tramite raccomandata all’indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti

Direzione generale dei Trasporti – Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847 n. 23, 09123 Cagliari

Ogni richiesta di informazioni sull’Avviso deve essere inviata via PEC allo stesso indirizzo indicato.

Tutti i documenti relativi all’Avviso, compresi moduli e dettagli, sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Sardegna. Verifica il seguente link: Avviso aiuti compagnie aeree

