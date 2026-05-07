AEREO

Focus su continuità territoriale, rincari del carburante e collegamenti aerei efficienti

Nuovo confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema dei voli in Sardegna e sulle criticità che interessano i collegamenti da e per l’isola.

Al tavolo, coordinato dal viceministro Edoardo Rixi, hanno preso parte rappresentanti del Mit, di Enac, della Regione Sardegna e delle compagnie AeroItalia e ITA Airways.

Voli Sardegna, al centro continuità territoriale e collegamenti

L’incontro arriva dopo il primo confronto istituzionale organizzato nelle scorse settimane in Regione e punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni e vettori aerei. Tra gli obiettivi c’è quello di garantire collegamenti più stabili ed efficienti, soprattutto in vista dei prossimi mesi.

Nel corso della riunione si è parlato della continuità territoriale, degli oneri di servizio pubblico e della necessità di valorizzare l’intera rete aeroportuale sarda, considerata strategica per residenti, lavoratori e turismo.

Preoccupano i rincari del carburante

Uno dei temi più discussi riguarda l’aumento dei costi operativi per le compagnie aeree, legato al rialzo del prezzo del jet fuel dopo la crisi in Medio Oriente. Una situazione che rischia di avere effetti diretti anche sulle tariffe dei voli in Sardegna.

L’obiettivo condiviso dai partecipanti è quello di individuare soluzioni che consentano di mantenere collegamenti continui e sostenibili, evitando ripercussioni pesanti sui passeggeri e sulla competitività del trasporto aereo dell’isola.

Rixi: collaborazione necessaria per soluzioni concrete

Durante il confronto, il viceministro Edoardo Rixi ha ribadito l’importanza di un lavoro comune tra Governo, Regione e compagnie aeree per affrontare le criticità del settore.

Al tavolo era presente anche l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e dei vettori coinvolti nei collegamenti con la Sardegna.

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