Il caro voli torna al centro del dibattito politico e istituzionale nazionale

Voli troppo cari: Salvini chiede l’intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e definisce i costi “inaccettabili”.

Durante un’interrogazione parlamentare sulla mobilità aerea in Liguria, il deputato Luca Pastorino ha denunciato l’aumento eccessivo del costo dei voli da e per Genova, chiedendo al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, quali azioni concrete intenda intraprendere per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

Pastorino ha sottolineato che la questione non riguarda soltanto il costo dei biglietti dei voli, ma anche le difficoltà autostradali e i collegamenti ferroviari insufficienti della regione.

Ha portato l’esempio del costo di un volo Genova-Roma in economia a 622 euro, mentre un Genova-New York, con la stessa data di partenza, il costo del volo è circa 100 euro in meno.

Inoltre, i voli Genova-Roma si sono ridotti da quattro a tre a causa di problemi tecnici della compagnia ITA Airways.

Voli: Salvini definisce i costi inaccettabili e aberranti

Il Ministro Matteo Salvini ha riconosciuto la fondatezza della segnalazione, ringraziando il deputato e dichiarando che i dati sui costi dei voli interni risultano “assolutamente inaccettabili e aberranti”.

Ha tuttavia ricordato che il trasporto aereo è un settore liberalizzato, regolato da norme europee che attribuiscono piena autonomia alle compagnie nella definizione delle tariffe dei voli e delle rotte.

La competenza sui prezzi dei voli è del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presso il MIMIT opera infatti il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Quest’ultimo svolge un monitoraggio costante dei costi dei biglietti, soprattutto nei periodi di picco della domanda, come durante le festività natalizie.

Salvini ha confermato che i dati ISTAT evidenziano un incremento dei prezzi sui voli nazionali. Questi sono in contrasto con la riduzione dei prezzi su quelli europei e intercontinentali.

Intervento del Garante e decreto Asset contro le speculazioni sui prezzi

Il Ministro ha ricordato che il decreto Asset ha introdotto misure per contrastare la speculazione sul caro voli nei periodi di maggiore richiesta. Ha conferito più poteri all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per verificare il funzionamento degli algoritmi di pricing.

Salvini ha sottolineato che il governo non può imporre direttamente i prezzi dei voli, ma può vigilare e intervenire qualora emergano pratiche commerciali scorrette.

Ha quindi auspicato un intervento tempestivo e coordinato tra Garante per la sorveglianza dei prezzi e Antitrust. E’ necessario verificare la situazione non solo in Liguria ma su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha aggiunto, è pronto a collaborare per garantire la tutela dei cittadini.

