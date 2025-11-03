AEREO

Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ENAC, Assaeroporti, Aeroporti 2030 e gli aeroporti italiani

I voli salvavita tornano protagonisti con la campagna SalvALI 2025 di Flying Angels Foundation.

La campagna sostiene i bambini in emergenza sanitaria attraverso il Fondo Emergenza Voli attivo su www.salvali.org.

Fino al 23 novembre 2025 è possibile contribuire per garantire trasferimenti aerei tempestivi verso gli ospedali in grado di offrire cure salvavita.

Il valore dei voli salvavita e la storia di Samuella

Samuella, 7 anni, nata a Kinshasa, soffriva di una grave cardiopatia congenita. Grazie a un volo organizzato dalla Fondazione ha potuto raggiungere l’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, dove un intervento cardiochirurgico le ha salvato la vita.

Oggi Samuella corre e va a scuola come gli altri bambini: la sua storia rappresenta l’essenza dei voli salvavita, che abbattono le distanze e offrono una seconda possibilità.

#SalvALI 2025 e il sostegno delle istituzioni ai bambini

La campagna dei voli salvavita #SalvALI 2025 gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ENAC, di Assaeroporti e di Aeroporti 2030, con l’adesione di 29 aeroporti italiani, da Alghero a Venezia.

Tutti uniti per diffondere un messaggio di solidarietà che viaggia nel cielo e unisce il Paese.

Una rete di solidarietà che fa volare la speranza

Dal 2012 la Flying Angels Foundation con i voli salvavita ha permesso la cura di oltre 3.300 bambini in più di 90 Paesi. Collabora con 120 organizzazioni umanitarie e 150 ospedali nel mondo.

Sono stati finanziati 6.500 biglietti aerei e 80 missioni mediche nei Paesi in via di sviluppo. “Questi numeri raccontano vite cambiate e famiglie che hanno ritrovato la speranza”, spiega Mauro Iguera, presidente della Fondazione. “La campagna #SalvALI è il momento in cui istituzioni, aeroporti e cittadini si uniscono per non lasciare indietro nessun bambino che ha bisogno di volare verso la vita”.

L’impegno di ENAC per i voli salvavita

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di sostenere la Flying Angels Foundation e il progetto #SalvALI”, ha dichiarato il direttore generale ENAC Alexander D’Orsogna, sottolineando come “la rapidità dei trasferimenti dei piccoli pazienti e dei medici sia fondamentale: un volo può davvero fare la differenza, accorciando le distanze e regalando nuove possibilità di guarigione”.

ENAC promuove l’iniziativa attraverso i propri canali e invita il mondo aeroportuale e i passeggeri a partecipare, ricordando che anche un piccolo contributo può trasformarsi in nuovi voli salvavita.

