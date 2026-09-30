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Nuovi voli da Salerno nel 2027. L’Aeroporto di Salerno si prepara ad ampliare l’offerta internazionale con sette destinazioni europee. Wizz Air ha già annunciato Budapest, Tirana e Varsavia. Per easyJet sono invece attese le informazioni definitive sui voli per Londra, Parigi, Basilea e Zurigo.

Wizz Air: tre nuovi voli da Salerno

Wizz Air inizierà 6 giugno 2027 con tre destinazioni internazionali. I voli saranno effettuati con Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili sul sito e sull’app della compagnia.

Il volo Salerno-Budapest sarà operativo ogni mercoledì e domenica, con tariffe da 24,99 euro. Il volo Salerno-Tirana partirà ogni mercoledì, giovedì e domenica, con prezzi da 14,99 euro. Per Varsavia sono previsti due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, con tariffe da 22,99 euro.

L’arrivo di Wizz Air aggiunge tre nuove destinazioni all’offerta dell’Aeroporto di Salerno e rafforza la presenza della compagnia in Campania.

EasyJet voli dall’Aeroporto di Salerno

Nel 2027 nuovi voli anche per easyJet. La compagnia torna con quattro destinazioni europee: Londra, Parigi, Basilea e Zurigo.

Per questi voli mancano ancora alcuni dettagli operativi. EasyJet dovrà comunicare le date di partenza, le frequenze settimanali e gli aeroporti serviti.

Londra e Parigi sono due destinazioni molto richieste, mentre Basilea e Zurigo rafforzerebbero i voli verso la Svizzera. Si tratta di mercati importanti sia per chi parte dalla Campania sia per il turismo diretto verso Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Sette nuove destinazioni nel 2027

Il quadro per il 2027 comprende quindi nuovi voli per Basilea, Budapest, Londra, Parigi, Tirana, Varsavia e Zurigo.

Tre destinazioni sono già state annunciate da Wizz Air. Per i voli easyJet bisognerà invece attendere la comunicazione ufficiale della compagnia.

GESAC ha inoltre spiegato che l’accordo con Wizz Air prevede una nuova destinazione ogni anno per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a sei destinazioni servite da Salerno.

Per l’Aeroporto di Salerno il 2027 si annuncia dunque come un anno importante. Più voli significano più possibilità di scelta per i passeggeri e nuove opportunità per il turismo in arrivo sul territorio.

L’offerta internazionale dell’aeroporto potrà così crescere ancora, rendendo Salerno più vicina a diverse importanti città europee.

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