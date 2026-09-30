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La decisione del Tribunale di Milano va nella direzione indicata da Ryanair sulla gestione dei passeggeri molesti. Per la compagnia, il punto resta soprattutto uno: intervenire quando certi comportamenti rischiano di creare problemi alla sicurezza e al regolare svolgimento del volo.

Per il vettore irlandese, la pronuncia segna un passaggio sulla sicurezza a bordo dei voli. Episodi di forte disturbo possono avere conseguenze che vanno oltre il singolo passeggero: ritardi, cambi di rotta, interventi delle forze dell’ordine e disagi sullo stesso volo.

Il Tribunale di Milano sui voli Ryanair

Il Tribunale ha riconosciuto che le misure adottate sui voli Ryanair rispondono a un’esigenza di sicurezza e che la tutela dei passeggeri rispettosi delle regole deve avere un ruolo centrale.

Il procedimento era nato da una iniziativa, che aveva sollevato dubbi su alcune clausole legate alla gestione dei passeggeri molesti. La richiesta è stata respinta.

Ryanair, nel commentare la decisione, ha insistito su questo aspetto: evitare che il comportamento di pochi finisca per creare problemi a centinaia di persone.

Quando un passeggero costringe il volo a cambiare programma

Quando la situazione a bordo di un volo diventa seria, l’equipaggio può essere costretto a cambiare procedure, chiedere assistenza a terra o, nei casi più complessi, modificare il piano di volo. Sono eventi rari, ma possono incidere sulla giornata di chi viaggia.

Ryanair sostiene quindi di dover poter intervenire con misure proporzionate e, se necessario, chiedere ai responsabili di rispondere dei costi provocati dal loro comportamento.

“Le compagnie aeree devono essere libere di adottare misure ragionevoli e proporzionate nei confronti di comportamenti gravi e scorretti”, ha dichiarato un portavoce di Ryanair.

Cosa cambia per i passeggeri dei voli Ryanair

Sul piano pratico, Ryanair non annuncia un cambio di rotta. La compagnia continuerà ad applicare sui voli la propria politica di tolleranza zero nei casi ritenuti più gravi. L’obiettivo è di proteggere passeggeri ed equipaggio e ridurre le ripercussioni sull’operatività.

La decisione del Tribunale di Milano evidenzia un tema concreto per chi prende un aereo:. Fino a che punto una compagnia può intervenire quando il comportamento di un passeggero mette a rischio la regolarità del viaggio?

Da Ryanair la risposta: nei casi più seri servono strumenti efficaci, purché proporzionati, per evitare che un singolo episodio condizioni l’intero volo.

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