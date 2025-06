AEREO

La promozione è valida per viaggi tra il 23 giugno e il 30 settembre 2025

Wizz Air lancia una promozione esclusiva con voli scontati per l’estate 2025. Solo nella giornata di lunedì 23 giugno 2025, è possibile approfittare di uno sconto fino al 15% sui voli selezionati. L’offerta riguarda voli da effettuarsi tra il 23 giugno e il 30 settembre 2025, prenotabili unicamente sul sito ufficiale wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ.

Lo sconto della promozione Wizz Air si applica alla tariffa base, escluse tasse e costi amministrativi. La promozione è valida solo per prenotazioni individuali.

Come funziona l’offerta voli con sconto Wizz Air

La promozione voli Wizz Air consente ai passeggeri di viaggiare durante l’estate con uno sconto fino al 15% su un’ampia selezione di rotte. L’offerta speciale è attiva solo per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 (CEST) del 23 giugno 2025.

Dettagli della promozione:

Sconto disponibile: fino al 15%

fino al 15% Periodo di viaggio valido: dal 23 giugno al 30 settembre 2025

dal 23 giugno al 30 settembre 2025 Dove prenotare: su wizzair.com o tramite l’app ufficiale

su wizzair.com o tramite l’app ufficiale Prenotazioni ammesse: esclusivamente individuali (gruppi esclusi)

Perché approfittare della promozione sui voli Wizz Air

L’offerta sui voli proposta da Wizz Air, grazie allo sconto fino al 15%, rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare in vista delle partenze estive. I passeggeri possono acquistare un volo scontato verso le principali mete europee, beneficiando di tariffe ridotte e prenotazione rapida.

I principali vantaggi dell’offerta Wizz Air:

Accesso a centinaia di voli in promozione

Sconto immediato sulla tariffa base

sulla tariffa base Ampia flessibilità per viaggiare nei mesi estivi

Prenotazione semplice tramite sito o app

Offerta valida solo per oggi: ultimi posti scontati disponibili

La promozione voli sarà attiva esclusivamente per l’intera giornata del 23 giugno 2025. Dopo le 23:59 (CEST), lo sconto fino al 15% non sarà più disponibile.

Per questo motivo, è consigliabile prenotare immediatamente prima che i posti promozionali terminino.

Condizioni dell’offerta sconto Wizz Air

Periodo promozionale: 23/06/2025 dalle 00:00 alle 23:59 (CEST)

23/06/2025 dalle 00:00 alle 23:59 (CEST) Sconto applicato: fino al 15%

fino al 15% Modalità di prenotazione: solo su sito ufficiale o app mobile WIZZ

solo su sito ufficiale o app mobile WIZZ Periodo di viaggio coperto: 23 giugno – 30 settembre 2025

23 giugno – 30 settembre 2025 Esclusioni: l’offerta non si applica a prenotazioni di gruppo

