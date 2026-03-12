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I viaggiatori italiani possono ora bloccare il prezzo dei voli per 12 mesi con il nuovo WIZZ MultiPass. È un abbonamento che permette di bloccare il costo dei biglietti aerei.

È un abbonamento che permette di fissare il prezzo dei biglietti aerei. Permette di pianificare i viaggi durante l’anno.

Si può usare su tutti i voli internazionali da e per l’Italia. Ogni mese si può contare su biglietti aerei a prezzo fisso. Così si evitano gli aumenti legati alla stagionalità o alle prenotazioni fatte all’ultimo momento.

Voli Wizz Air: cos’è il WIZZ MultiPass

Wizz Air ha riaperto in Italia le vendite dell’abbonamento WIZZ MultiPass, un servizio pensato per chi vola spesso e vuole bloccare il prezzo dei voli per un anno intero.

Con questo abbonamento i clienti possono ottenere un volo confermato ogni mese, scegliendo tra:

solo andata

andata e ritorno

Il sistema permette di pianificare i viaggi in anticipo, con prenotazione disponibile almeno cinque giorni prima della partenza.

Come funziona l’abbonamento per i voli

Si paga prima la quota del primo mese. Poi si versa un importo mensile fisso per i successivi 11 mesi. In questo modo il prezzo dei voli resta stabile per tutto l’anno.

Questo modello consente di:

bloccare il prezzo dei voli per 12 mesi

evitare l’aumento delle tariffe nei periodi di alta stagione

gestire meglio il budget annuale di viaggio

Gli abbonamenti ai voli si rinnovano automaticamente il primo giorno di ogni mese.

Servizi extra disponibili sui voli

Chi utilizza il WIZZ MultiPass può aggiungere servizi opzionali per personalizzare i propri viaggi.

Tra le opzioni disponibili:

WIZZ Priority , con due bagagli a mano e imbarco prioritario

bagaglio da stiva da 20 kg

Come per i normali voli Wizz Air, questi servizi possono essere aggiunti tramite la sezione Check-in e Prenotazioni del sito della compagnia.

Differenza tra WIZZ MultiPass e All You Can Fly

Il WIZZ MultiPass è pensato per chi preferisce pianificare i propri viaggi in anticipo. È diverso dal pass All You Can Fly, che consente di prenotare pagando una tariffa di prenotazione di 9,99 euro, ma solo tra 72 e 3 ore prima della partenza e in base alla disponibilità.

Con MultiPass, invece, i viaggiatori possono organizzare i viaggi con maggiore anticipo e stabilità di prezzo.

Prezzi WIZZ MultiPass per i voli internazionali

I piani disponibili per i voli internazionali da e per l’Italia sono i seguenti:

Solo andata

quota primo mese: 156 euro

quota mensile successiva: 57 euro

Andata e ritorno

quota primo mese: 312 euro

quota mensile successiva: 114 euro

Servizi aggiuntivi:

WIZZ Priority: 27 euro ( solo andata) / 54 euro ( andata e ritorno)

bagaglio da stiva da 20 kg: 39 euro / 77 euro

Perché conviene bloccare il prezzo del biglietto

Secondo Wizz Air, sempre più viaggiatori cercano stabilità nel costo dei voli, soprattutto nei periodi di alta stagione quando i prezzi possono aumentare rapidamente.

Con WIZZ MultiPass, i passeggeri possono bloccare il prezzo dei biglietti per un anno, pianificando vacanze, trasferte o viaggi frequenti senza sorprese.

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