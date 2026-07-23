AEREO

Voli verso la Spagna e occhi puntati al cielo. Il 12 agosto 2026 arriva un’eclissi solare in’Europa,. Uno spettacolo particolarmente suggestivo in alcune delle destinazioni più amate del Paese.

Bilbao, Tarragona, Ibiza e Minorca si troveranno lungo la fascia di totalità. Per alcuni istanti, la Luna coprirà completamente il Sole, trasformando il paesaggio e anticipando il buio della sera. Un’occasione rara, perfetta per organizzare una vacanza estiva diversa dal solito.

Voli Vueling per Bilbao e la costa basca

A Bilbao la fase di totalità è prevista intorno alle 20:28 e durerà circa 30 secondi. Bilbao è una delle mete migliori per vedere l’eclissi. La città merita anche qualche giorno in più. Si può visitare il Guggenheim. Oppure passeggiare lungo la Ría. Nei locali del centro non mancano pintxos e txakoli.

Vueling collega Bilbao con Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Tarragona, un’eclissi tra storia e Mediterraneo

Tarragona sarà uno dei luoghi privilegiati per assistere al fenomeno. La totalità dovrebbe iniziare intorno alle 20:29 e protrarsi per poco più di un minuto.

OTarragona conserva un importante passato romano. Da vedere l’anfiteatro sul mare, il foro e la cattedrale di Santa Tecla. Il complesso archeologico è Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Per arrivare si possono scegliere i voli Vueling per Barcellona. Da lì si prosegue verso la Costa Dorada. La compagnia vola sulla capitale catalana da diverse città italiane. Tra queste ci sono Milano, Roma, Bologna, Napoli, Torino, Venezia, Firenze e Palermo.

Voli Vueling per Ibiza al tramonto

A Ibiza l’eclissi totale arriverà intorno alle 20:33 e durerà circa un minuto. Le calette e i punti panoramici della costa occidentale offriranno una cornice suggestiva, con il Sole oscurato poco prima del tramonto.

L’isola non è soltanto movida: Dalt Vila, Cala Comte, Cala d’Hort e Santa Eulària permettono di costruire un itinerario tra cultura, natura e mare. I voli Vueling diretti per Ibiza indicati nel comunicato partono da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

La natura incontaminata di Minorca

Minorca è la scelta ideale per chi cerca tranquillità, calette selvagge e grandi spazi aperti. La totalità è attesa verso le 20:33 e dovrebbe durare circa un minuto.

Dopo l’eclissi si potranno esplorare il Camí de Cavalls, Mahón e Ciutadella. Tra i collegamenti segnalati, Vueling propone voli per Minorca da Firenze, rendendo l’isola una delle destinazioni più interessanti per vivere questo raro evento astronomico.

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