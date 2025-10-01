AEREO

Wizz Air rende disponibili oltre 1 milione di posti sui voli per Tel Aviv nella stagione invernale 2025, registrando un incremento della capacità del 240% rispetto allo scorso anno.

La compagnia Wizz Air, che si conferma il più grande vettore internazionale attivo in Israele, rafforza così la propria presenza con un’offerta senza precedenti.

I voli per Tel Aviv rappresentano un punto centrale della strategia a lungo termine della compagnia, che punta a garantire collegamenti regolari e tariffe competitive.

Voli per Tel Aviv Wizz Air

Per l’inverno 2025, Wizz Air ha ampliato in modo significativo la sua offerta di voli low cost per Tel Aviv, includendo 18 rotte dirette verso destinazioni europee.

L’obiettivo è favorire la connettività tra Israele e l’Europa, agevolando sia i viaggiatori leisure sia chi si sposta per motivi di lavoro.

Città collegate dai voli per Tel Aviv

La rete di collegamenti per la stagione invernale comprende voli per Tel Aviv dalle principali città europee e da diversi hub regionali. Nel dettaglio:

Budapest (Ungheria) – fino a 16 voli settimanali

– fino a 16 voli settimanali Bucarest (Romania) – 14 voli settimanali

– 14 voli settimanali Iași (Romania) – fino a 3 voli settimanali

– fino a 3 voli settimanali Cluj-Napoca (Romania) – fino a 3 voli settimanali

– fino a 3 voli settimanali Roma Fiumicino (Italia) – fino a 11 voli settimanali

– fino a 11 voli settimanali Milano Malpensa (Italia) – fino a 11 voli settimanali

– fino a 11 voli settimanali Napoli (Italia) – 3 voli settimanali

– 3 voli settimanali Venezia (Italia) – fino a 2 voli settimanali

– fino a 2 voli settimanali Sofia (Bulgaria) – fino a 8 voli settimanali

– fino a 8 voli settimanali Varna (Bulgaria) – fino a 3 voli settimanali

– fino a 3 voli settimanali Larnaca (Cipro) – fino a 8 voli settimanali

– fino a 8 voli settimanali Atene (Grecia) – 7 voli settimanali

– 7 voli settimanali Salonicco (Grecia) – 3 voli settimanali

– 3 voli settimanali Londra Luton (Regno Unito) – 7 voli settimanali

– 7 voli settimanali Vienna (Austria) – fino a 7 voli settimanali

– fino a 7 voli settimanali Varsavia (Polonia) – 5 voli settimanali

– 5 voli settimanali Cracovia (Polonia) – 5 voli settimanali

– 5 voli settimanali Vilnius (Lituania) – fino a 5 voli settimanali

Wizz Air: biglietti e tariffe per i voli Tel Aviv

I voli per Tel Aviv operati da Wizz Air sono disponibili sul sito ufficiale wizzair.com e tramite l’app mobile. Le tariffe partono da 49,99 euro, offrendo un’alternativa accessibile e competitiva a chi desidera viaggiare da e per Israele.

