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Voli per Dubai cancellati fino a marzo 2027. Si allunga l’elenco delle compagnie che hanno fermato i collegamenti. ITA Airways, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, KLM e Finnair hanno confermato sospensioni che interessano l’intera stagione invernale.

Per i viaggiatori cambia la disponibilità di alcune rotte con scalo nei principali hub europei. Non significa, però, che Dubai sia irraggiungibile.

Voli per Dubai cancellati: ITA Airways e le compagnie europee

La decisione più rilevante per chi parte dall’Italia riguarda ITA Airways: i voli tra Roma Fiumicino e Dubai sono sospesi fino al 27 marzo 2027 incluso. E’ possibile richiedere una prenotazione su un volo alternativo. Ricevere il rimborso del biglietto.

L’11 novembre il gruppo Lufthansa ha annunciato un nuovo aggiornamento Resteranno fermi fino al 27 marzo i collegamenti Francoforte-Dubai di Lufthansa. Zurigo-Dubai di SWISS. Vienna-Dubai di Austrian Airlines.

Una precisazione è fondamentale: Lufthansa prevede invece di riprendere Monaco-Dubai dal 25 novembre, con cinque frequenze settimanali. Nella stessa data Eurowings programma il ritorno del collegamento quotidiano Berlino-Dubai.

Anche KLM ha confermato la sospensione dei voli Amsterdam-Dubai fino al 27 marzo. Finnair ha cancellato i collegamenti da Helsinki per l’intera stagione invernale, dal 25 ottobre 2026 alla stessa data di marzo.

Fuori dall’Europa, Singapore Airlines mantiene cancellati i voli Singapore-Dubai fino al 28 febbraio 2027.

Dall’Italia, quali voli sono ancora disponibili

Chi viaggia dall’Italia deve distinguere tra voli diretti e itinerari con coincidenza. Lo stop di ITA Airways interessa il collegamento da Fiumicino; le sospensioni di Lufthansa, SWISS, Austrian, KLM e Finnair riguardano invece tratte in partenza dai rispettivi aeroporti esteri, utilizzabili anche con un primo volo dall’Italia.

Non tutti i collegamenti sono cancellati. Emirates continua a pubblicare voli diretti Milano Malpensa-Dubai: prima di acquistare, però, occorre controllare date e operatività effettive.

Per chi aveva previsto una coincidenza a Francoforte, Zurigo, Vienna o Amsterdam, è essenziale verificare l’intero itinerario e non soltanto il primo volo in partenza.

Voli per Dubai cancellati: rimborsi e riprenotazioni

Per chi possiede già un biglietto, la prima verifica è lo stato della prenotazione sul sito o nell’app della compagnia. In caso di cancellazione, è importante conservare le comunicazioni ricevute e chiedere quali alternative siano disponibili.

Le possibilità di rimborso o riprotezione dipendono dal vettore, dall’itinerario e dalle regole applicabili. Meglio non prenotare autonomamente un nuovo volo prima di aver chiarito con la compagnia le condizioni della soluzione proposta.

Le date comunicate dalle compagnie potrebbero comunque essere aggiornate nelle prossime settimane.