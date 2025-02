AEREO

In arrivo 67 nuovi voli che collegano la Sardegna. La Regione Sardegna ha dato il via libera alla stesura del bando “Nuove Rotte”, con l’obiettivo di ampliare e migliorare la connettività dei voli aerei dell’isola. Con un investimento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il bando prevede l’attivazione di ben 67 nuovi voli nazionali e internazionali.

Bando Nuove Rotte: 67 nuovi voli diretti dalla Sardegna

Il bando “Nuove Rotte” prevede un contributo economico pari al 50% dei costi aeroportuali per i voli che collegheranno la Sardegna con destinazioni in Europa e nel mondo. Le 67 rotte aeree selezionate sono state scelte tenendo conto della domanda di trasporto e dell’attrattività turistica, con l’obiettivo di rafforzare i voli verso hub internazionali strategici.

“Con il bando ‘Nuove Rotte’ – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo. Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola”.

Nuovi voli internazionali nel bando

Tra i voli internazionali spiccano quelli diretti verso gli Stati Uniti. I nuovi voli da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia rispondono al crescente interesse del turismo americano per la Sardegna.

Un altro volo importante quello da Cagliari a Istanbul, hub strategico per facilitare i voli verso destinazioni asiatiche e globali.

Numerose città europee, tra cui Parigi, Berlino, Londra, Barcellona e Varsavia, saranno collegate con voli diretti agli aeroporti sardi. Questi nuovi voli offriranno opportunità di viaggio per i residenti e i turisti provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia e altri Paesi.

Anche voli regionali oltre che nazionali nel bando

Il bando include anche voli nazionali, come il Cagliari e Lamezia Terme, per favorire gli spostamenti tra la Sardegna e la Calabria. Inoltre, sono previsti voli interni tra le città sarde, come il volo Alghero-Cagliari e il volo Olbia-Cagliari. Un nuovo volo Cagliari-Ajaccio, che collega la Sardegna alla Corsica, per risolvere le difficoltà nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica.

Come partecipare al Bando Nuove Rotte

Le compagnie aeree interessate potranno presentare la candidatura per operare sui nuovi voli a partire dal 2025. Il bando sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Sardegna e rappresenta un’opportunità per le compagnie di contribuire alla crescita e accessibilità dell’isola, consolidando la sua posizione nel turismo internazionale.

