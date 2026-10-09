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Rimborsi in 7 giorni, risarcimenti fino a 600 euro e novità su bagagli e ritardi

Rimborsi entro sette giorni, risarcimenti fino a 600 euro e nuove tutele per chi viaggia. L’Unione europea cambia le regole su voli cancellati, ritardi e bagagli. Ecco cosa bisogna sapere e quando scatteranno le novità.

I voli cancellati all’ultimo momento. Lunghe attese in aeroporto e le difficoltà nell’ottenere un rimborso potrebbero diventare meno complicati da gestire. L’UE ha approvato una riforma che rafforza i diritti dei passeggeri e introduce obblighi più precisi per le compagnie aeree.

Le novità riguardano milioni di viaggiatori. Dai risarcimenti economici alle alternative in caso di cancellazione, fino ai bagagli e ai posti riservati alle famiglie. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 22 ottobre 2026. Le disposizioni si applicheranno dal 23 ottobre 2027. Nel frattempo resteranno valide le tutele già previste dalla normativa europea.

Voli cancellati, rimborsi entro sette giorni e nuove alternative

Quando un volo viene cancellato, spetta al passeggero decidere se partire con un altro collegamento oppure riavere i soldi del biglietto. Chi sceglie il rimborso dovrà riceverlo entro sette giorni di calendario, comprese le eventuali commissioni di intermediazione.

Non sarà più necessario attendere necessariamente un altro volo della stessa compagnia. Il vettore potrà proporre collegamenti con altre compagnie, aeroporti differenti oppure, quando appropriato, anche treni e altri mezzi di trasporto.

I voucher, invece, potranno sostituire il rimborso soltanto con il consenso esplicito del passeggero.

Voli in ritardo, quando spettano 250, 400 o 600 euro

Per chi arriva a destinazione con oltre tre ore di ritardo resta confermata la possibilità di ottenere una compensazione economica, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

Gli importi variano in base alla distanza del volo:

250 euro se il volo non supera i 1.500 chilometri;

se il volo non supera i 1.500 chilometri; 400 euro per i collegamenti all’interno dell’UE oltre i 1.500 chilometri. Lo stesso importo vale per gli altri voli tra 1.500 e 3.500 chilometri;

per i collegamenti all’interno dell’UE oltre i 1.500 chilometri. Lo stesso importo vale per gli altri voli tra 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per le tratte superiori a 3.500 chilometri, escluse quelle interne all’UE.

Il risarcimento, però, non è sempre dovuto. In caso di maltempo, problemi di sicurezza o altre circostanze eccezionali, la compagnia può non pagare.

Deve però dimostrare che il ritardo è stato causato proprio da quell’evento. E che non sarebbe stato possibile evitarlo, nonostante tutte le misure ragionevoli adottate.

Tre ore senza una soluzione? Il passeggero potrà organizzarsi da solo

Una delle novità più significative riguarda chi rimane a terra senza ricevere una proposta adeguata.

Se entro tre ore non viene offerta una riprotezione a condizioni comparabili, il passeggero che ha scelto di proseguire il viaggio potrà cercare autonomamente un’alternativa, informando la compagnia.

Le spese necessarie e ragionevoli potranno essere rimborsate fino al 400% del prezzo complessivo del biglietto e delle eventuali commissioni.

Attenzione, però: non si tratta di un indennizzo automatico pari a quattro volte il costo del volo, ma del limite massimo previsto per recuperare le spese ammissibili effettivamente sostenute. Il rimborso dovrà normalmente arrivare entro 14 giorni dalla richiesta.

Attese in aeroporto, più assistenza tra pasti e alberghi

Cambiano anche gli obblighi di assistenza per chi resta bloccato in aeroporto a causa di ritardi, cancellazioni o negato imbarco.

Quando scatta il diritto all’assistenza, le compagnie dovranno garantire gratuitamente un ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e successivamente ogni cinque, fino a tre pasti al giorno. Previsti anche l’accesso a Internet e due telefonate.

Se occorre trascorrere la notte fuori casa, il vettore dovrà provvedere all’albergo e ai trasferimenti. In presenza di circostanze eccezionali inevitabili, il pernottamento potrà essere limitato a tre notti, con particolari tutele per i passeggeri più vulnerabili.

Negli aeroporti dell’Unione dovranno inoltre essere disponibili gratuitamente acqua potabile e punti di ricarica per i dispositivi elettronici.

Bagaglio a mano sui voli, cosa cambia per i passeggeri

Arrivano regole più chiare anche per il bagaglio a mano, uno degli aspetti che incidono maggiormente sul prezzo finale dei biglietti, soprattutto nelle compagnie low cost.

Ogni passeggero avrà diritto a portare gratuitamente in cabina un effetto personale. Per il trolley, invece, sarà richiesta maggiore trasparenza: prima della prenotazione dovranno essere mostrate per impostazione predefinita le tariffe che comprendono un bagaglio a mano.

Le compagnie potranno comunque offrire prezzi differenti a chi sceglie volontariamente di viaggiare senza trolley.

Un’altra novità riguarda le carte d’imbarco: chi ha già effettuato il check-in potrà utilizzare una versione stampata senza essere penalizzato per questa scelta.

Bambini e famiglie, posti vicini senza pagare supplementi

La riforma interviene anche sui costi aggiuntivi che le famiglie affrontano quando prenotano i voli.

I bambini sotto i 14 anni dovranno poter sedere gratuitamente accanto all’adulto accompagnatore, secondo le condizioni previste dal regolamento, senza dover acquistare necessariamente posti a pagamento.

Più tutele anche per chi ha una disabilità o difficoltà a muoversi. Passeggini e carrozzine potranno essere utilizzati gratuitamente fino all’imbarco, purché le condizioni di sicurezza lo consentano.

Novità anche per i biglietti di andata e ritorno. Chi perde il volo di andata non rischierà più di vedersi cancellare quello di ritorno per questo motivo. La compagnia non potrà nemmeno chiedere un supplemento per farlo partire.

Reclami per i voli, nuove scadenze per ottenere una risposta

Le compagnie dovranno rispettare tempi più precisi anche nella gestione dei reclami.

I passeggeri che potrebbero avere diritto a una compensazione dovranno ricevere entro 96 ore dalla conclusione del viaggio le informazioni necessarie per richiederla.

La domanda di compensazione potrà essere presentata entro nove mesi dalla data di partenza indicata sul biglietto. Il vettore dovrà confermarne immediatamente la ricezione e, entro 30 giorni, pagare oppure motivare il rifiuto.

Per esercitare i propri diritti non potranno essere imposti numeri telefonici a pagamento, l’installazione di applicazioni specifiche o la creazione obbligatoria di un account.

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