AEREO

Non è più obbligatorio mostrare la carta d’identità all’imbarco per i voli nazionali e in Europa area Schengen. A introdurre la nuova regola è l’Enac, con il via libera del Ministero dell’Interno, lo riferisce il Corriere della Sera.

Il cambiamento interessa milioni di passeggeri dei voli in partenza dagli aeroporti italiani, semplificando le procedure di imbarco e riducendo i tempi di attesa al gate.

Voli e documenti all’imbarco: cosa cambia

Per salire a bordo dei voli nazionali e dei voli verso i Paesi europei Schengen, non sarà più necessario esibire la carta d’identità al momento dell’imbarco.

Basterà semplicemente presentare la carta d’imbarco, anche in formato digitale. La novità vale per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio italiano e riguarda milioni di voli ogni anno.

La fase di salita sui voli, quindi, diventa più snella. I controlli d’identità effettuati durante il passaggio ai varchi di sicurezza restano attivi, ma per salire sul volo non sarà più richiesta una doppia verifica della carta d’identità al gate.

Dove non è più richiesta la carta d’identità all’imbarco

La nuova regola vale per i voli nazionali, ovvero tutti i collegamenti aerei interni all’Italia e i voli verso l’area Schengen, che comprende gran parte dell’Europa continentale.

In questi casi, all’imbarco del volo non è più obbligatorio mostrare un documento di identità, purché il passeggero abbia già superato i controlli di sicurezza dell’aeroporto.

Questa semplificazione all’imbarco è simile a quanto già accade in altri Paesi europei, come la Germania, dove l’imbarco sui voli interni avviene senza richiesta di carta d’identità al gate.

Quando la carta d’identità serve ancora per i voli?

Nonostante la novità, non bisogna lasciare a casa la carta d’identità. Esistono casi in cui il documento è ancora richiesto per completare il viaggio:

Su voli internazionali extra-Schengen

In presenza di controlli a campione prima o dopo l’imbarco

prima o dopo l’imbarco In caso di check-in effettuato al banco , dove il documento è ancora obbligatorio

, dove il documento è ancora obbligatorio Su alcune rotte sensibili all’immigrazione, anche se interne, che richiederanno ancora la verifica della carta d’identità.

Per questo motivo, la carta d’identità resta un elemento indispensabile per chi viaggia in aereo, anche se non sempre richiesta al momento dell’imbarco.

Come prepararsi in aeroporto con le nuove regole

Ecco alcuni consigli per affrontare le procedure in aeroporto senza sorprese:

Porta sempre con te la carta d’identità : è richiesta ai controlli di sicurezza e può essere richiesta in caso di controlli o per il check-in al banco

: è richiesta ai controlli di sicurezza e può essere richiesta in caso di controlli o per il check-in al banco Verifica se il tuo volo è verso un Paese Schengen o extra-Schengen

o extra-Schengen Se possibile, effettua il check-in online per evitare la verifica del documento

per evitare la verifica del documento Conserva la carta d’imbarco digitale sul telefono o stampata per facilitarne la presentazione

Continua a leggere: Ryanair aumenta le dimensioni del bagaglio a mano gratuito: cosa cambia per i passeggeri