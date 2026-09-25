AEREO

Dal 28 marzo 2027 Milano avrà un collegamento diretto con Città del Messico firmato Aeromexico. La compagnia ha confermato date, frequenze e orari della nuova rotta da Malpensa, annunciata per la prima volta ad agosto e ora entrata nella programmazione del 2027.

Il volo sarà operato quattro volte alla settimana. Milano diventerà così la seconda destinazione italiana del vettore messicano dopo Roma Fiumicino, portando a dieci i collegamenti settimanali complessivi tra l’Italia e Città del Messico.

I giorni e gli orari del Milano-Città del Messico

Da Città del Messico gli aerei partiranno il martedì, giovedì, sabato e domenica alle 22:25, con arrivo a Malpensa alle 18:20 del giorno successivo.

Da Milano il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 23:05. L’arrivo nella capitale messicana è previsto alle 4:00 del giorno seguente.

Per chi parte dal Nord Italia, la novità elimina uno scalo su una rotta finora servita soprattutto attraverso altri hub europei. È un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto per chi viaggia per lavoro o per chi vuole raggiungere il Messico con un itinerario più semplice.

Dall’annuncio di agosto alla conferma della rotta

Aeromexico aveva presentato il progetto il 17 agosto 2026, parlando allora di una partenza prevista per marzo 2027 e ancora soggetta alle autorizzazioni necessarie.

Ora il quadro è molto più definito: c’è una data, ci sono i giorni di operazione e ci sono gli orari. La compagnia aveva inoltre indicato il Boeing 787 Dreamliner come aeromobile destinato al collegamento, la stessa famiglia di aerei utilizzata per il lungo raggio.

Milano diventa la seconda città italiana servita da Aeromexico

Per Malpensa il nuovo volo aggiunge un altro collegamento intercontinentale diretto e amplia le possibilità di viaggio verso l’America Latina.

Per Aeromexico, invece, Milano completa la presenza sul mercato italiano accanto a Roma. La scelta intercetta sia il traffico business legato alla Lombardia sia la domanda turistica verso il Messico.

La rotta offrirà inoltre ai passeggeri in arrivo dal Messico un accesso diretto a Milano e al Nord Italia, senza dover passare prima da altri aeroporti europei intermedi.

Il primo decollo è fissato per il 28 marzo 2027. Da quel giorno, tra Milano e Città del Messico si volerà senza scalo quattro volte alla settimana.

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