Voli low cost: i costi extra fanno salire il prezzo fino a cinque volte
Ecco cosa controllare prima di prenotare secondo Altroconsumo
I voli low cost continuano ad attirare molti viaggiatori grazie a tariffe di partenza molto basse. Prenotare un biglietto aereo per pochi euro è ancora possibile, ma il prezzo mostrato all’inizio della ricerca non sempre coincide con quello finale.
Bagaglio a mano, trolley, scelta del posto, imbarco prioritario e valigia in stiva possono far aumentare rapidamente il costo del viaggio. Secondo un’indagine su Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea, un volo da 16 euro può arrivare a costarne 82 una volta aggiunti i servizi extra più comuni.
Perché i voli low cost costano di più alla fine
Il modello dei voli low cost si basa sulla separazione tra tariffa base e servizi aggiuntivi. Il biglietto più economico include spesso solo il trasporto essenziale e una piccola borsa personale da sistemare sotto il sedile.
Tutto il resto viene venduto a parte. Il trolley da cappelliera, il bagaglio da stiva e la scelta del posto possono quindi trasformare un’offerta molto conveniente in un biglietto molto più caro.
Gli extra che pesano di più
Tra i costi aggiuntivi più frequenti ci sono:
bagaglio a mano tipo trolley;
bagaglio da stiva;
scelta del posto;
imbarco prioritario;
pacchetti tariffari;
assicurazioni e modifiche alla prenotazione.
Il bagaglio è spesso una delle voci più importanti. Molte compagnie includono nella tariffa base solo una borsa piccola, mentre per portare un trolley serve pagare un supplemento o acquistare un pacchetto superiore.
Come risparmiare sui voli low cost
Per risparmiare davvero sui voli low cost, non bisogna fermarsi al prezzo che compare all’inizio.
Prima di comprare il biglietto, è meglio controllare bene cosa comprende la tariffa base. Ad esempio, il bagaglio incluso, le sue dimensioni e il costo di eventuali servizi extra.
Chi viaggia leggero, senza trolley e senza scegliere il posto, può ancora trovare offerte convenienti. Chi invece ha bisogno di più bagagli o vuole sedersi vicino ad altri passeggeri dovrebbe confrontare il costo complessivo con quello di altre compagnie.
Il prezzo finale conta più dell’offerta iniziale
I voli low cost possono essere una scelta economica, ma solo se si controllano con attenzione gli extra. Il prezzo iniziale può sembrare molto conveniente, ma bagagli e servizi aggiuntivi possono farlo aumentare fino a cinque volte. Prima di prenotare, conviene sempre verificare il costo totale del viaggio.
Leggi anche: Ryanair contro le nuove regole UE sul bagaglio a mano