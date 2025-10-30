AEREO

Voli low cost per Capo Verde: la compagnia easyJet inaugura oggi la stagione di collegamenti diretti per l’Isola di Sal, con tariffe a partire da 69 euro.

Il nuovo volo low cost segna un passo importante nell’espansione delle rotte leisure della compagnia e offre ai viaggiatori italiani un accesso diretto a una delle destinazioni più affascinanti dell’Atlantico.

Voli low cost easyJet e nuove opportunità di viaggio

L’apertura della rotta verso Capo Verde rappresenta una novità di rilievo nel panorama dei voli low cost in partenza dall’Italia. Sal, una delle isole più rinomate dell’arcipelago, è conosciuta per le spiagge dorate, il mare turchese e un clima piacevole tutto l’anno. Questa destinazione si rivolge a chi cerca relax e autenticità, combinando natura e cultura in un contesto unico.

Grazie al nuovo collegamento, i viaggiatori del Nord Italia possono raggiungere Capo Verde senza scali, beneficiando di tariffe competitive e di una maggiore flessibilità nelle opzioni di viaggio. Con l’introduzione di questa tratta, easyJet consolida la propria posizione come uno dei principali vettori europei nel segmento dei voli low cost internazionali.

EasyJet amplia i voli low cost invernali 2025

La rotta Milano–Isola di Sal è una delle quattro nuove destinazioni introdotte da easyJet per la stagione invernale 2025. Insieme a Luxor, Strasburgo e Siviglia, il collegamento con Capo Verde arricchisce il network della compagnia, che raggiunge così 52 destinazioni dagli scali milanesi.

L’obiettivo di easyJet è offrire un ventaglio sempre più ampio di voli low cost diretti verso mete di interesse turistico, rispondendo alla crescente domanda di viaggi brevi ma esperienziali. Il nuovo collegamento verso Capo Verde soddisfa perfettamente questa esigenza, proponendo un viaggio accessibile, esotico e ricco di fascino culturale.

Capo Verde: meta ideale con i voli low cost

Capo Verde è un arcipelago di origine vulcanica situato nell’Oceano Atlantico, a circa 500 chilometri dalle coste africane.

L’Isola di Sal, in particolare, è celebre per le sue acque cristalline e le località turistiche come Santa Maria. La destinazione è ideale per gli amanti degli sport acquatici, come kitesurf e immersioni, ma anche per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax.

Le serate sono animate dalla musica tradizionale capoverdiana, la morna, che racconta l’identità culturale di questo arcipelago affascinante.

L’apertura della rotta diretta con Milano rappresenta dunque un ponte culturale oltre che turistico, rafforzando i legami tra Italia e Capo Verde.

Informazioni e prenotazioni easyJet

I voli low cost per Capo Verde con easyJet sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile ufficiale. Il prezzo di partenza di 69 euro rende l’offerta particolarmente competitiva rispetto ad altre soluzioni con scalo.

Con questa iniziativa, easyJet conferma la propria missione di rendere i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri, mantenendo standard di qualità e sicurezza elevati.

