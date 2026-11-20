AEREO

Voli e sicurezza aerea, l’EASA mantiene attivi 16 bollettini sulle zone di conflitto e proroga la validità di sette avvisi relativi al Medio Oriente. L’aggiornamento è del 16 novembre 2026. Non vengono aggiunti nuovi Paesi né introdotte automaticamente nuove restrizioni. Per chi deve partire, la differenza è sostanziale: un avviso di sicurezza non significa che l’aeroporto sia chiuso o che il volo sia cancellato.

Quali Paesi riguardano gli avvisi EASA aggiornati

Le sette proroghe interessano Iran, Iraq, Libano. Giordania, Arabia, Siria. L’area del Golfo Persico e del Golfo di Oman. Quindi gli spazi aerei di Bahrein, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Gli avvisi relativi ai primi sei bollettini, esclusa la Siria, restano validi fino al 31 gennaio 2027. Per la Siria, la scadenza è il 30 aprile 2027. EASA specifica che contenuti e raccomandazioni non sono cambiati: è stata estesa la loro durata.

Voli a rischio: cosa cambia tra Iran, Giordania e Dubai

Le indicazioni non sono uguali per tutte le destinazioni. Per Iran e Iraq l’Agenzia raccomanda alle compagnie di non utilizzare lo spazio aereo interessato. Per la Giordania chiede valutazioni aggiornate dei rischi e piani di emergenza.

Nel Golfo Persico, le raccomandazioni riguardano soprattutto il sorvolo di determinate zone marittime. Rimangono possibili, con adeguate precauzioni, le operazioni necessarie per atterrare o decollare dagli aeroporti della regione, compresi quelli di Dubai e Doha.

Tra i pericoli citati nei documenti figurano missili, droni, attività dei sistemi di difesa aerea e caduta di detriti, fenomeni che possono rappresentare un rischio anche per gli aerei civili in transito.

Gli altri avvisi attivi e le conseguenze per i passeggeri

Nell’elenco EASA figurano anche Russia, Ucraina, Sudan, Afghanistan, alcune regioni del Pakistan, Libia, Yemen, Mali e Somalia. Sono bollettini già attivi, non nuove proroghe decise il 16 novembre.

Le compagnie possono modificare le rotte, allungare i tempi di volo o sospendere singoli collegamenti sulla base delle proprie valutazioni e delle eventuali restrizioni obbligatorie delle autorità. Non è possibile prevedere cancellazioni partendo soltanto dalla lista EASA.

Prima di viaggiare è quindi utile controllare il proprio volo sul sito della compagnia. La validità degli avvisi fino al 2027 non implica uno stop dei collegamenti fino a quella data: i documenti possono essere aggiornati anche prima.