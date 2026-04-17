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I voli Volotea e ITA Airways cambiano passo con il nuovo accordo di codeshare annunciato dalle due compagnie e attivo dal 15 aprile 2026.

È un’evoluzione della collaborazione già avviata tra Volotea e ITA Airways. L’obiettivo è semplice: aumentare i collegamenti e rendere più facile spostarsi tra Italia ed Europa.

I numeri danno subito l’idea della portata: fino a 104 combinazioni di viaggio disponibili.

Voli Volotea e ITA Airways: il nodo è Roma Fiumicino

Tutto ruota attorno a Roma Fiumicino. Da una parte ci sono i collegamenti Volotea verso lo scalo romano. Dall’altra la rete ITA Airways, che proprio qui concentra le sue operazioni principali.

Mettendo insieme questi voli, si aprono nuove possibilità di connessione. Non tutte subito: alcune arriveranno con il completamento della parte tecnica del codeshare.

Le rotte: Italia ed Europa più collegate

Nel concreto, cosa cambia?

Per i voli Volotea e ITA Airways, si allarga la lista delle destinazioni raggiungibili con più facilità. In Italia entrano città come Milano Linate, Catania, Palermo, Brindisi, Trieste, Genova e Reggio Calabria.

Sul fronte europeo ci sono Francoforte, Parigi, Londra, Zurigo, Tirana e Amsterdam. Poi c’è il capitolo Spagna. Passando da Madrid e Barcellona, si aggiungono collegamenti verso Murcia, Asturias e Vitoria, operati da Volotea.

Cosa succede all’offerta di voli

L’accordo ha un effetto diretto sull’offerta. ITA Airways inserisce nella propria rete anche alcune destinazioni servite da Volotea: Asturias, Bilbao, Bordeaux, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo. Per Volotea, invece, il vantaggio è soprattutto commerciale: più visibilità e accesso a nuovi mercati grazie alla rete ITA Airways.

Il risultato è abbastanza chiaro: i voli Volotea e ITA Airways si integrano di più e coprono un numero maggiore di destinazioni.

Un passo in più nella collaborazione

Non è un accordo isolato. Questo codeshare arriva dopo altre iniziative condivise e conferma la direzione presa dalle due compagnie. Il mercato dei voli si muove così: più accordi, più integrazione, reti sempre più collegate. Qui l’obiettivo è rendere i collegamenti più semplici e ampliare le opzioni per chi viaggia tra Italia ed Europa.

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