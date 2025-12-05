AEREO

I voli Genova Madrid Volotea decollano con due frequenze settimanali e potenziano i collegamenti internazionali della Liguria per turismo e business.

La nuova rotta riduce concretamente le distanze tra Genova e la capitale spagnola, perché introduce un collegamento diretto che amplia l’offerta invernale e apre nuove opportunità di crescita per il movimento turistico incoming. Inoltre, il servizio offre ai viaggiatori del nord-ovest italiano una soluzione comoda per raggiungere una delle città europee più visitate.

La partenza del primo volo segna l’ingresso di una novità rilevante per l’aeroporto ligure. Il collegamento è operato in esclusiva ogni lunedì e venerdì e consolida il ruolo dello scalo nel panorama dei collegamenti internazionali.

La nuova frequenza contribuisce così ad ampliare la connettività, favorendo sia i flussi turistici verso la Liguria sia le occasioni di viaggio per chi parte da Genova.

Cresce l’offerta dei voli Genova Madrid Volotea

Con l’introduzione della tratta verso Madrid, Volotea raggiunge quota quattro destinazioni operate dal Cristoforo Colombo. L

’offerta comprende due mete italiane, Napoli e Olbia, una destinazione francese, Parigi Orly, e ora anche la capitale spagnola. Inoltre, il vettore si prepara a un significativo incremento per il 2026.

La programmazione prevede infatti oltre 162.000 posti in vendita, pari a un aumento del 44% rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, superiori ai 648 operati nell’anno in corso. Il dato conferma un piano di crescita deciso sulla Liguria e rafforza la presenza del vettore nello scalo genovese.

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha sottolineato che il collegamento diretto risponde alla domanda di maggiore connettività internazionale.

Ha evidenziato che le due frequenze settimanali semplificano gli spostamenti tra due città ricche di attrattive culturali e turistiche. Ha aggiunto che il servizio offre nuove opportunità sia al traffico leisure sia a quello business. Inoltre, Rebasti ha osservato che il 2026 porterà un’ulteriore crescita con quasi 1.000 voli e oltre 162.000 posti disponibili.

Benefici per l’aeroporto con i voli Genova Madrid Volotea

Francesco D’Amico, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato che il collegamento bisettimanale rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita dello scalo.

Ha spiegato che l’aggiunta di Madrid porta a 23 il numero delle destinazioni servite e introduce una nuova direttrice sul mercato spagnolo, particolarmente apprezzato dai viaggiatori liguri. Ha osservato inoltre che il rafforzamento della relazione con Volotea, vettore storicamente presente a Genova, conferma la fiducia nelle potenzialità dell’aeroporto, che prosegue il suo piano di rinnovamento delle infrastrutture e della rete di collegamenti.

Qualità del servizio e risultati operativi di Volotea

Durante il 2025, Volotea ha registrato risultati eccellenti sullo scalo ligure. I dati mostrano un Net Promoter Score di 56,6, che sale a 64 tra i clienti Megavolotea.

Il tasso di raccomandazione raggiunge il 93,3%, mentre le performance operative confermano l’affidabilità del vettore. Il completion factor è pari al 99%, e la puntualità OTP15 tocca l’82,3%, in crescita di 12 punti percentuali rispetto al 2024. Questi indicatori rafforzano la percezione di solidità dell’offerta e consolidano la reputazione della compagnia in Liguria.

